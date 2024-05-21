Росіяни під час травневого наступу планували частково оточити Харків, - The Economist
РФ мала план наступу для спроби частково оточити Харків і тиснути на ЗСУ на схід від Печенізького водосховища
Про це повідомляє The Economist з посиланням на "отримані військові плани".
Зазначається, що операція була запланована на 15-16 травня, але її перенесли майже на тиждень з невідомих причин.
Згідно з планами, росіяни визначили два напрямки атаки по обидва боки від водойми.
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Натиск на західному напрямку мав протягом 72 годин вивести російські війська в радіус артилерійської дії міста Харкова біля села Борщова. Проте їх зупинила група 92-ї бригади ЗСУ, яка відкинула окупантів на цілих 10 км від початкової мети.
На Вовчанському напрямку, далі на схід, російський план передбачав прорив до міста Печеніги.
- Російська окупаційна армія з початку активізації наступальних дій у Харківській області просунулася не більше ніж на 8 кілометрів від кордону.
- Росіяни продовжують атакувати вздовж майже всієї лінії фронту. Основні зусилля вони зосереджують на Покровському та Куп’янському напрямках.
- Голова Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко зазначив, що на Луганщині інтенсивність бойових дій з боку РФ зменшилась.
- Депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик зазначив, що на Харківщині за останню добу росіяни ніде не просунулися й не закріпилися.
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