Росіяни під час травневого наступу планували частково оточити Харків, - The Economist

Про це повідомляє The Economist з посиланням на "отримані військові плани".

Зазначається, що операція була запланована на 15-16 травня, але її перенесли майже на тиждень з невідомих причин.

Згідно з планами, росіяни визначили два напрямки атаки по обидва боки від водойми.

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Натиск на західному напрямку мав протягом 72 годин вивести російські війська в радіус артилерійської дії міста Харкова біля села Борщова. Проте їх зупинила група 92-ї бригади ЗСУ, яка відкинула окупантів на цілих 10 км від початкової мети.

На Вовчанському напрямку, далі на схід, російський план передбачав прорив до міста Печеніги.