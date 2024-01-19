ALYOSHA випустила пісню Via dall’Inferno з італійським співаком Fabio De Vincente
Українська співачка Олена Тополя, ексALYOSHA, заспівала дуетом з італійським музикантом Fabio De Vincente пісню Via dall’Inferno ("Розбити Вавилон")
Новиною артистка поділилась в Instagram.
Українська співачка Олена Тополя, яка вирішила відмовились від псевдоніма ALYOSHA, представила нову композицію під сценічним імʼям Olena Topolia. Разом з італійським музикантом Fabio De Vincente вона записала пісню Via dall’Inferno ("Розбити Вавилон"), яку артисти виконують італійською та українською мовами.
Пісня написана італійським музикантом і, хоч і є рефлексією Fabio De Vincente подій в його житті, резонує з подіями в Україні. Це композиція про протистояння силам зла.
"Зміст пісні дуже важливий. Він спонукає задуматися про духовні речі, які криються в душі, підсвідомості, у найкращих проявах людяності. У приспівах я метафорично противажила егоїстичні прояви, символом яких є Вавілонська вежа, іншій стороні — душі людини. Якщо ваша "башта" збудована — розбийте її, бо саме там ваша душа полонена, заплющте очі та вуха — у цьому стані безпосереднього відношення простору та часу відкриваються духовні знання", - прокоментувала пісню Олена.
Вона також пояснила, чому в новій композиції використала старе імʼя.
"Дуже довго пояснювати технологію, за якою влаштовані ідентифікатори в усьому інтернеті та базах даних. Це реально дуже складний процес. Відмовилась [від імені ALYOSHA], але процес переоформлення всього дуже складний і нудний. Не переживайте, ми рухаємося дуже впевнено", - додала артистка у коментарях.
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