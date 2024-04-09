Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура "Аргументи перебільшені": у музеї Булгакова розкритикували висновок УІНП щодо письменника

"Аргументи перебільшені": у музеї Булгакова розкритикували висновок УІНП щодо письменника

9 квітня, 2024 вiвторок
13:19
Культура Михайло Булгаков

Музей Булгакова назвав наведені у висновку Інституту нацпамʼяті факти про письменника фейками, а існування музею виправдав дослідженням Булгакова в українському контексті

Позицію оприлюднили на сайті музею Булгакова.

Літературно-меморіальний музей Михайла Булгакова відреагував на фаховий висновок Українського інституту національної памʼяті (УІНП)  щодо належності об’єктів, присвячених російському письменнику, до символіки російської імперської політики. У своїй заяві представники музею зазначили, що висновок не є експертизою повною мірою, адже містить "надміру категоричні судження".

"Наведені аргументи стосовно постаті, творчості Михайла Булгакова явно перебільшені, тенденційні, поверхневі, не базуються на джерелах або спотворюють їх. Метафорична, емоційно-категорична подача тез говорить більше про особисту неприязнь та тенденційність сприйняття авторів, аніж про наукову, фахову експертизу", - заявили в музеї.

Музейники також наголосили, що 8 з 9 членів експертної комісії, які підписали цей висновок, не мають фаху, релевантного до теми дослідження, тому не мають відповідної компетенції. Натомість, на думку представників музею Булгакова, до експертизи мали запросити наукових співробітників музею, які є прямими фахівцями з предмета експертизи.

"Це стосується передусім змісту елементів літературознавчої експертизи, яка приписує Булгакову погляди його персонажів поза аналізом задокументованих поглядів автора. Наявність в колективі літературознавця мала б забезпечити розгляд творчості Булгакова шляхом аналізу літературного процесу, ідеології та влади в СРСР у 1920-1940-х роках. І зовсім дивним, виходячи з домінування в колективі експертів-істориків, є відсутність врахування історичних контекстів подій", - зауважується в тексті.

Музейники навели низку цитат із висновку УІНП, які назвали спекуляціями, маніпуляційними твердженнями та такими, що не відповідають дійсності. 

"Текст висновку містить маніпуляції і фактологічні помилки у біографічних даних Михайла Булгакова та його родини", - підсумували у своїй заяві представники музею, навівши контраргументи до тверджень висновку УІНП.

У музеї Булгакова зазначили, що від початку існування досліджували київський період життя російського письменника, який був "одним з найяскравіших і найглибших по суті декомунізаторів", а тому його аналіз "може лише підсилити відразу до всього радянського". 

"Тому його імʼя в назві музею і памʼятник – у місті, де він народився і жив, – ознака не глорифікації, а чітке означення власного українського (на відміну від привласненого Москвою) права на бренд Булгакова, на критичне розкриття його творчості, його біографії на тлі української історії", - додали вони.

Раніше Український інститут національної памʼяті опублікував фаховий висновок, у якому пояснив, чому використання імені Михайла Булгакова в назві музею зокрема є пропагандою російської імперської політики.

  • У травні 2023 року музей історії Києва оновив меморіальну дошку "видатному киянину Михаїлу Булгакову".
  • Засновник видавництва "Наш Формат" Владислав Кириченко вважає, що треба публікувати книжки українофоба Міхаїла Булгакова, щоб розуміти історію України в ракурсі стосунків із росіянами.
Теги:
пропаганда
російські фейки
Читайте також:
Олександр Павлюк
8 квітня, 2024 понедiлок
"Нам бракує людей": у Сухопутних військах закликали українців вступати до лав ЗСУ
мобілізовані росіяни
7 квітня, 2024 неділя
Наступи росіян будуть руйнівними для РФ, - експерт з військової контррозвідки Притула
8 квітня, 2024 понедiлок
СБУ затримала шістьох інженерів-проєктувальників, які допомагали ворогу підключити ЗАЕС до Росатома
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.89
    Купівля 38.89
    Продаж 39.36
  • EUR
    Купівля 42.16
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
9 квітня
14:43
На фото: співак Nemo
Фаворит Євробачення-2024 Nemo заспівав українською Teresa & Maria
14:33
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 9 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий
14:29
"Атеш" виявив базу матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту у Севастополі
Партизани знайшли базу матеріально-технічного забезпечення ЧФ РФ у Севастополі
14:13
сектор Газа
Армія Ізраїлю повідомила про ліквідацію в Газі високопосадовця ХАМАС
14:09
PR
Як вибрати кондиціонер? Топ-3 порад покупцям від компанії "Кондиціонери України"
14:00
OPINION
Віктор Каспрук
Віктор Орбан – alter ego Дональда Трампа
13:59
ракета "Циркон"
Україна шукає "бастіон", із якого РФ б'є "цирконами": Федоров закликав жителів Криму писати в чатбот єВорог
13:53
Алек Болдвін
"На зйомках був неуважним, кричав і лаявся": прокуратура не зніматиме звинувачень у вбивстві українки з Болдвіна 
13:45
ЗРК NASAMS
У бундестазі запропонували купувати необхідну Україні зброю в США і передавати її на фронт
13:37
На фото: цирк-шапіто
"Неповага до людей": очільник Мінкульту відреагував на хейт через бронювання працівників цирків від мобілізації
13:21
Казахстан, Росія
У Казахстані заперечили інформацію Reuters про запит Росії щодо постачання 100 тис. тонн бензину
13:18
Німеччина впродовж 2024 року поставить Україні ще 20 БМП Marder
13:17
електроенергія
РФ атакувала високовольтні підстанції на Полтавщині та Львівщині: ситуація в енергосистемі станом на 9 квітня
13:11
Курт Волкер
"Макрон правий": Волкер заявив, що введення військ Заходу в Україну не слід виключати
13:07
США Японія
США та Японія планують зміцнити свій військовий альянс на тлі напруженості з Китаєм, - Bloomberg
13:06
НАБУ і польські правоохоронці провели обшуки
В Україні та Польщі провели обшуки у справі щодо можливого завищення цін під час закупівлі озброєння
12:59
Михайло Фрідман
У Росії завели справу проти Альфа-банку Фрідмана
12:49
Болгарія
Президент Болгарії Радев призначив тимчасовий уряд та оголосив про дострокові парламентські вибори
12:48
Смартфон
В Україні створили мобільний застосунок для виклику поліції у випадку домашнього насильства
12:41
фейк
"РФ захищається від терористичних США, а українці раділи окупації": добірка фейків у світі за 9 квітня
12:32
Полонені
Офіс генпрокурора має провадження про страти росіянами 54 військовополонених українців
12:30
Музей "СВО" у російському Саратові
У російському Саратові невідомий підпалив музей "СВО"
12:25
технології космос Росія світ
РФ упродовж місяця вдруге не змогла запустити в космос ракету
12:24
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Нетаньягу заявив, що дату наступу на Рафах уже визначено
12:17
Знімали з військового обліку за $5 тисяч: очільнику ВЛК і посадовиці медкомісії на Чернігівщині оголосили підозри
12:03
У Харкові водій збив двох юнаків і втік: один хлопець помер, порушника затримали п'яним
12:01
OPINION
Віталій Шабунін
Бюро економічної безпеки реформуватимуть "по-татарівськи"
11:49
Соловій і Єфросиніна
Соловій та Єфросиніна не покажуть кінець сварки, адже не зібрали 1 млн грн на реабілітацію поранених бійців
11:48
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 10 квітня та коли варто очікувати дощу
11:47
Огляд
світ, міжнародний огляд
Як фермери ЄС утискають прагнення України та чому Кремлю важливо звинуватити українців у різанині в "Крокус Сіті". Акценти світових ЗМІ 9 квітня
11:45
Молдова
Втеча з України за $1,7 тисячі: у Молдові засудили жителя прикордоння, який допомагав чоловікам перетнути кордон
11:34
електромобіль
У березні попит на електромобілі в Україні зріс у понад два рази
11:29
Готувала ракетні удари по позиціях ЗСУ та об'єктах Укрзалізниці на Харківщині: шпигунці РФ оголосили підозру
11:22
Оновлено
На станції фунікулера в Києві загинув юнак
Убивство підлітка на станції фунікулера в Києві: підозрюваного держохоронця заарештували
11:14
Ексклюзив
ґрати
В Раді резервістів Сухопутних військ ЗСУ прокоментували можливість мобілізації увʼязнених
11:14
Хусити
США заявили про знищення системи ППО і безпілотників хуситів у Червоному морі
11:09
На фото: Літературна премія Грузія Saba
У Грузії перекладені твори чотирьох українських письменників номінували на престижну премію
10:57
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина обмежила експорт до Ізраїлю 54 груп товарів
10:47
відключення електроенергії
Укренерго відкриває програму з навчання та працевлаштування ветеранів: як узяти участь
10:37
Оновлено
безпілотник, дрон
Безпілотники ГУР атакували навчальний авіаційний центр у Воронезькій області РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV