"Аргументи перебільшені": у музеї Булгакова розкритикували висновок УІНП щодо письменника

Позицію оприлюднили на сайті музею Булгакова.

Літературно-меморіальний музей Михайла Булгакова відреагував на фаховий висновок Українського інституту національної памʼяті (УІНП) щодо належності об’єктів, присвячених російському письменнику, до символіки російської імперської політики. У своїй заяві представники музею зазначили, що висновок не є експертизою повною мірою, адже містить "надміру категоричні судження".

"Наведені аргументи стосовно постаті, творчості Михайла Булгакова явно перебільшені, тенденційні, поверхневі, не базуються на джерелах або спотворюють їх. Метафорична, емоційно-категорична подача тез говорить більше про особисту неприязнь та тенденційність сприйняття авторів, аніж про наукову, фахову експертизу", - заявили в музеї.

Музейники також наголосили, що 8 з 9 членів експертної комісії, які підписали цей висновок, не мають фаху, релевантного до теми дослідження, тому не мають відповідної компетенції. Натомість, на думку представників музею Булгакова, до експертизи мали запросити наукових співробітників музею, які є прямими фахівцями з предмета експертизи.

"Це стосується передусім змісту елементів літературознавчої експертизи, яка приписує Булгакову погляди його персонажів поза аналізом задокументованих поглядів автора. Наявність в колективі літературознавця мала б забезпечити розгляд творчості Булгакова шляхом аналізу літературного процесу, ідеології та влади в СРСР у 1920-1940-х роках. І зовсім дивним, виходячи з домінування в колективі експертів-істориків, є відсутність врахування історичних контекстів подій", - зауважується в тексті.

Музейники навели низку цитат із висновку УІНП, які назвали спекуляціями, маніпуляційними твердженнями та такими, що не відповідають дійсності.

"Текст висновку містить маніпуляції і фактологічні помилки у біографічних даних Михайла Булгакова та його родини", - підсумували у своїй заяві представники музею, навівши контраргументи до тверджень висновку УІНП.

У музеї Булгакова зазначили, що від початку існування досліджували київський період життя російського письменника, який був "одним з найяскравіших і найглибших по суті декомунізаторів", а тому його аналіз "може лише підсилити відразу до всього радянського".

"Тому його імʼя в назві музею і памʼятник – у місті, де він народився і жив, – ознака не глорифікації, а чітке означення власного українського (на відміну від привласненого Москвою) права на бренд Булгакова, на критичне розкриття його творчості, його біографії на тлі української історії", - додали вони.

Раніше Український інститут національної памʼяті опублікував фаховий висновок, у якому пояснив, чому використання імені Михайла Булгакова в назві музею зокрема є пропагандою російської імперської політики.