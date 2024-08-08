Автор реміксу на "Ой у лузі червона калина" The Kiffness з ПАР виступить на фестивалі в Казахстані, який спонсорують росіяни

Інформація про це зʼявилась на сайті фестивалю.

Південноафриканський музикант, продюсер та артист пародій Девід Скотт, більш відомий під псевдонімом The Kiffness, виступить на фестивалі PARK LIVE в Алмати. Генеральним спонсором музичного заходу є російська підсанкційна компанія Yandex.

Фестиваль проходитиме у Казахстані 6−8 вересня. Згідно з інформацією на афіші, The Kiffness виступатиме в перший день, 6 вересня.

Фото: instagram Yandex Park Live

"The Kiffness — південноафриканський музикант та автор вірусних роликів у TikTok, який підкорив критиків та чарти Billboard своїм нестандартним підходом до творчості. The Kiffness відомий своїми незвичайними фітами — наприклад, трек Alugalug Cat написаний у співавторстві зі справжнім котом", - пишуть про Девіда Скотта на сайті фестивалю.

У березні 2022 року The Kiffness записав ремікс на українську пісню "Ой у лузі червона калина" у виконанні фронтмена гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка. Скотт також зазначив, що прибуток від прослуховувань передасть на підтримку України.

Щороку з 2013 до 2019 років фестиваль Park Live проходив у Москві. Через пандемію COVID-19 захід скасували у 2020-му та 2021-му. Через вторгнення Росії в Україну Park Live не проходив у 2022 і 2023 роках. З 2024 року його вирішили перенести в Алмати, Казахстан. Проте організаторами залишається російське концертне агентство "Мельница", а головним спонсором - Yandex.

Натомість на початку липня британський рок-гурт Editors скасував свою участь у фестивалі PARK LIVE в Алмати, коли дізнався, що спонсором музичного заходу є російська компанія Yandex. Утім на PARK LIVE виступлять британський рок-гурт Placebo, американський репер Tyga, хіп-хоп гурт із Кейптауна Die Antwoord, американський співак Oliver Tree, американський репер Brennan Savage та інші.



