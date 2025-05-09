Барський аматорський театр випустить альбом аудіоказок, які начитають українські ветерани

Про це пише Укрінформ.

"У 2025 році ми продовжуємо записувати аудіоказки, які читають українцям - від наймолодших і аж до сивочолих - наші ветерани. За підтримки Українського культурного фонду ми отримали можливість створити другу частину аудіоальбому "На вушко: аудіоказки голосами українських ветеранів", - розповів директор громадської організації "Барський міський художній аматорський театр" Роман Григор’єв.

Проєкт є частиною процесу творчої реабілітації та ментального відновлення ветеранів російсько-української війни, якими займається театр. У 2024 році за підтримки УКФ та міністерства культури Люксембургу Барський МХАТ уже створив один альбом казок від захисників та захисниць, який прослухали сотні тисяч користувачів з України та з-за кордону.

Для участі ветеранів у записі казок не потрібен акторський чи декламаторський досвід. Реалізуватися в цьому проєкті їм допоможуть фаховий звукорежисер у професійній студії звукозапису.

Участь у записі першого альбому аудіоказок "На вушко" взяли семеро ветеранів і одна ветеранка.