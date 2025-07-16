Дитяче Євробачення — 2025: на Нацвідбір надійшла рекордна кількість заявок
Суспільне Мовлення отримало рекордні 510 заявок на участь у національному відборі на Дитяче Євробачення цього року. Серед них 492 сольні виконавці та 18 гуртів
Про це повідомляє Суспільне.
Організатори національного відбору на Дитяче Євробачення цьогоріч отримали на 200 заявок більше порівняно з Нацвідбором-2024. Тоді надійшло 309 заявок, а цьогоріч охочих взяти участь у пісенному конкурсі - 510.
Прийом заявок на участь у Нацвідборі тривав з 16 червня по 10 липня включно. Лонгліст учасників оприлюднять до 22 липня.
Попри те, що наявність авторської пісні цьогоріч не була обовʼязковою умовою участі у Національному відборі на Дитяче Євробачення – 2025, а було достатньо записати два кавери й особисте відеопредставлення, майже кожний 10-й учасник додатково подав на розгляд авторську пісню.
82% з усіх заявок подали дівчата, 18% — хлопці. Серед гуртів — 61% заявок від дівочих колективів. Заявки були надіслані з України та 16 інших країн, серед яких — США, Німеччина, Польща, Велика Британія, Швейцарія та інші.
"Цьогорічний Нацвідбір побив усі рекорди: 510 заявок! 34 кавери на конкурсну пісню на Євробаченні — 2025 Bird Of Pray. Діти з 17 країн світу мріють представити Україну на Євробаченні — це шалено надихає. Ми вдячні кожному та кожній, хто наважився подати заявку. Це свідчить про неймовірну довіру та інтерес до участі України у Дитячому Євробаченні. Спасибі вам за довіру!", — зазначила музична продюсерка Національного відбору на Дитяче Євробачення – 2025 Світлана Тарабарова.
За результатами загальнонаціонального попереднього відбору в строк до 22 липня буде сформовано лонглист до 15 учасників, які візьмуть участь у літній "Зірковій школі". На базі Будинку звукозапису Українського Радіо буде організовано прослуховування й навчання юних артистів за участі професіоналів музичної індустрії, які допоможуть учасникам всебічно розвинути свої таланти: здобути нові знання та вокальні навички, вдосконалитися в хореографії й акторській майстерності.
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