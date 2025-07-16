Дитяче Євробачення — 2025: на Нацвідбір надійшла рекордна кількість заявок

Про це повідомляє Суспільне.

Організатори національного відбору на Дитяче Євробачення цьогоріч отримали на 200 заявок більше порівняно з Нацвідбором-2024. Тоді надійшло 309 заявок, а цьогоріч охочих взяти участь у пісенному конкурсі - 510.

Прийом заявок на участь у Нацвідборі тривав з 16 червня по 10 липня включно. Лонгліст учасників оприлюднять до 22 липня.

Попри те, що наявність авторської пісні цьогоріч не була обовʼязковою умовою участі у Національному відборі на Дитяче Євробачення – 2025, а було достатньо записати два кавери й особисте відеопредставлення, майже кожний 10-й учасник додатково подав на розгляд авторську пісню.

82% з усіх заявок подали дівчата, 18% — хлопці. Серед гуртів — 61% заявок від дівочих колективів. Заявки були надіслані з України та 16 інших країн, серед яких — США, Німеччина, Польща, Велика Британія, Швейцарія та інші.

"Цьогорічний Нацвідбір побив усі рекорди: 510 заявок! 34 кавери на конкурсну пісню на Євробаченні — 2025 Bird Of Pray. Діти з 17 країн світу мріють представити Україну на Євробаченні — це шалено надихає. Ми вдячні кожному та кожній, хто наважився подати заявку. Це свідчить про неймовірну довіру та інтерес до участі України у Дитячому Євробаченні. Спасибі вам за довіру!", — зазначила музична продюсерка Національного відбору на Дитяче Євробачення – 2025 Світлана Тарабарова.

За результатами загальнонаціонального попереднього відбору в строк до 22 липня буде сформовано лонглист до 15 учасників, які візьмуть участь у літній "Зірковій школі". На базі Будинку звукозапису Українського Радіо буде організовано прослуховування й навчання юних артистів за участі професіоналів музичної індустрії, які допоможуть учасникам всебічно розвинути свої таланти: здобути нові знання та вокальні навички, вдосконалитися в хореографії й акторській майстерності.