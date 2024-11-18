"Дуже потужний інструмент": продюсерка Горова розповіла, чи піде Дорофєєва на Євробачення

Про це вона сказала у коментарі "Люкс ФМ".

Українська продюсерка Ірина Горова поділилась, чи розглядає можливість взяти участь у Нацвідборі на Євробачення Надя Дорофєєва, яка виступає в сольному проєкті DOROFEEVA.

"Я думаю, що ми трошки переросли цей конкурс. Хоча ніколи не кажи "ніколи", - зазначила продюсерка.

Вона розповіла, що зараз співачка і команда активно готуються до концерту Дорофєєвої у Палаці спорту в Києві.

"Я думаю, що ми будемо рухатися якимись іншими шляхами для підкорення іноземної аудиторії. Але Євробачення – це дуже потужний інструмент для артистів-початківців, які виходять на певний рівень", - уточнила Горова.