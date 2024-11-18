"Дуже потужний інструмент": продюсерка Горова розповіла, чи піде Дорофєєва на Євробачення
Співзасновниця та гендиректорка продюсерського центру Pomitni Ірина Горова поділилась, що співачка Надя Дорофєєва зосередиться на підкоренні іноземної аудиторії
Про це вона сказала у коментарі "Люкс ФМ".
Українська продюсерка Ірина Горова поділилась, чи розглядає можливість взяти участь у Нацвідборі на Євробачення Надя Дорофєєва, яка виступає в сольному проєкті DOROFEEVA.
"Я думаю, що ми трошки переросли цей конкурс. Хоча ніколи не кажи "ніколи", - зазначила продюсерка.
Вона розповіла, що зараз співачка і команда активно готуються до концерту Дорофєєвої у Палаці спорту в Києві.
"Я думаю, що ми будемо рухатися якимись іншими шляхами для підкорення іноземної аудиторії. Але Євробачення – це дуже потужний інструмент для артистів-початківців, які виходять на певний рівень", - уточнила Горова.
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- Гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу "Євробачення-2025" відбудеться 17 травня в місті Базель, а півфінали проведуть 13 і 15 травня. Повний список країн, які братимуть участь у Євробаченні-2025, буде оприлюднений пізніше цього року.
- На початку вересня став відомий перший учасник Євробачення-2025. Співак Тео Еван (Theo Evan) на пісенному конкурсі в Базелі представлятиме Кіпр.
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