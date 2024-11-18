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Головна Культура "Дуже потужний інструмент": продюсерка Горова розповіла, чи піде Дорофєєва на Євробачення

"Дуже потужний інструмент": продюсерка Горова розповіла, чи піде Дорофєєва на Євробачення

Дар'я Тарасова
18 листопада, 2024 понедiлок
17:00
Культура На фото: Ірина Горова

Співзасновниця та гендиректорка продюсерського центру Pomitni Ірина Горова поділилась, що співачка Надя Дорофєєва зосередиться на підкоренні іноземної аудиторії

Зміст

Про це вона сказала у коментарі "Люкс ФМ".

Українська продюсерка Ірина Горова поділилась, чи розглядає можливість взяти участь у Нацвідборі на Євробачення Надя Дорофєєва, яка виступає в сольному проєкті DOROFEEVA.

"Я думаю, що ми трошки переросли цей конкурс. Хоча ніколи не кажи "ніколи", - зазначила продюсерка.

Вона розповіла, що зараз співачка і команда активно готуються до концерту Дорофєєвої у Палаці спорту в Києві.

"Я думаю, що ми будемо рухатися якимись іншими шляхами для підкорення іноземної аудиторії. Але Євробачення – це дуже потужний інструмент для артистів-початківців, які виходять на певний рівень", - уточнила Горова.

  • Трансляція національного відбору на Євробачення-2025 запланована на 8 лютого 2025 року.
  • Цього року організатори отримали 369 заявок на участь у національному відборі. До 20 грудня за результатами прослуховування оберуть список фіналістів Нацвідбору, який включатиме до 9 виконавців. Серед учасників, які не потраплять до списку фіналістів, буде проведене рейтингове онлайн-голосування, яке визначить ще одного учасника фіналу. Повний список фіналістів оприлюднять до 17 січня 2025 року.
  • Гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу "Євробачення-2025" відбудеться 17 травня в місті Базель, а півфінали проведуть 13 і 15 травня. Повний список країн, які братимуть участь у Євробаченні-2025, буде оприлюднений пізніше цього року.
  • На початку вересня став відомий перший учасник Євробачення-2025. Співак Тео Еван (Theo Evan) на пісенному конкурсі в Базелі представлятиме Кіпр.

 

 

Теги:
Новини
Євробачення
музика
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