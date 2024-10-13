Джаред Лето на концерті перед росіянами у Сербії назвав війну "проблемою" й анонсував концерт у РФ

Про це інформує UNITED24 Media.

Лето, звертаючись до присутніх, серед яких були й громадяни Росії, зазначив, що відчув у залі "багато російської енергії" та пообіцяв повернутися з концертами до Москви та Санкт-Петербурга після завершення "проблем", пов'язаних з війною в Україні.

"Коли всі ці проблеми закінчаться, ми приїдемо на вашу батьківщину", - пообіцяв співак, звертаючись до росіян.

Він також зазначив, що планує відвідати Київ.

Використання терміну "проблеми" для характеристики повномасштабного вторгнення Росії в Україну викликало обурення серед українських коментаторів, які звинуватили музиканта в мінімізації масштабів конфлікту.

Варто зазначити, що Джаред Лето раніше вже висловлював підтримку Україні, зокрема, виступаючи з концертом у Києві та вшановуючи пам'ять жертв Революції Гідності.

У Сербії реакція аудиторії була розділеною: деякі російські фанати висловили своє схвалення оплесками, тоді як українська громадськість та частина міжнародної аудиторії різко критикують заяву Лето.

Завершив свій виступ співак словами подяки російською мовою.