Джаред Лето на концерті перед росіянами у Сербії назвав війну "проблемою" й анонсував концерт у РФ
Фронтмен Thirty Seconds to Mars Джаред Лето під час концерту у Сербії анонсував виступи в Москві та Санкт-Петербурзі, назвавши війну РФ проти України "проблемою"
Про це інформує UNITED24 Media.
Лето, звертаючись до присутніх, серед яких були й громадяни Росії, зазначив, що відчув у залі "багато російської енергії" та пообіцяв повернутися з концертами до Москви та Санкт-Петербурга після завершення "проблем", пов'язаних з війною в Україні.
"Коли всі ці проблеми закінчаться, ми приїдемо на вашу батьківщину", - пообіцяв співак, звертаючись до росіян.
Він також зазначив, що планує відвідати Київ.
Використання терміну "проблеми" для характеристики повномасштабного вторгнення Росії в Україну викликало обурення серед українських коментаторів, які звинуватили музиканта в мінімізації масштабів конфлікту.
Варто зазначити, що Джаред Лето раніше вже висловлював підтримку Україні, зокрема, виступаючи з концертом у Києві та вшановуючи пам'ять жертв Революції Гідності.
У Сербії реакція аудиторії була розділеною: деякі російські фанати висловили своє схвалення оплесками, тоді як українська громадськість та частина міжнародної аудиторії різко критикують заяву Лето.
Завершив свій виступ співак словами подяки російською мовою.
- Раніше Джаред Лето підтримував Україну. Він неодноразово виступав у Києві з концертами, після одного з яких вшановував пам'ять Героїв Небесної Сотні.
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