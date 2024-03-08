Єфросиніна та Соловій покажуть фінал їхньої суперечки, якщо зберуть 1 млн грн на реабілітацію поранених у Авдіївці

Спільний допис вони поширили в Instagram.

Днями вийшло резонансне інтервʼю української ведучої Маші Єфросиніної зі співачкою Христиною Соловій. У ньому музикантка заявила, що українські знаменитості, які роками "розмивали кордони" та "вибудовували культурні мости" між Росією та Україною, мають відчути свою відповідальність.

Між Єфросиніною та Соловій виникла бурхлива суперечка, фінал якої у випуску "Екзамен. Нова реальність" обрізали. Тепер обидві учасниці дискусії оголосили, що "українські с*ачі будуть працювати на нашу спільну перемогу".

"Якщо зберемо 1 мільйон гривень на реабілітацію поранених бійців 3-ї штурмової бригади в Авдіївці, покажемо вам, чим закінчилась наша дискусія. Так що донатьте, і у всіх своїх суперечках та коментарях в інтернеті не забувайте, хто наш справжній ворог", - зазначили Соловій та Єфросиніна.

Посилання на банку можна знайти в сторіс ведучої та співачки, а також у шапках їхніх профілів в Instagram.

"В українському соціумі завжди має бути місце діалогу. Ми по-різному проживали і проживаємо це життя, маємо різний досвід та погляди. Але ворог у нас спільний — Росія", - підсумували вони.

У нещодавньому інтервʼю Маші Єфросиніній Христина Соловій заявила, що на руках усіх публічних людей, які несли в українських інфопростір російську мову, кров українців. Ведуча пояснила, що не стала вирізати з випуску цю дискусію, адже для неї є принциповим залишати у випусках своєї програми реальні думки реальних людей, навіть якщо їй вони не подобаються.

