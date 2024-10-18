Ексдиректор NBC Міллер перепросив у США за те, що шоу "Учень" показувало Трампа успішнішим, ніж він є

Про це пише Hollywood Reporter.

Колишній керівник NBC Джон Міллер заявив у статті для U.S. News, що він шкодує про те, що допоміг просувати реаліті-шоу "Учень", яке виходило протягом 2004-2017 років на телеканалі NBC. Дональд Трамп вів перші 14 з них. Американське телевізійне реаліті оцінювало ділові здібності групи учасників.

"Щоб продати шоу, ми створили наратив про те, що Трамп був суперуспішним бізнесменом, який жив як королівська особа. Це була зарозумілість серіалу. Як мінімум, це було значне перебільшення. У найгіршому випадку - це створило фейковий наратив, змусивши його здаватися більш успішним, ніж він був", - наголосив Міллер.

Він уточнив, що насправді Трамп чотири рази оголошував про банкрутство свого бізнесу до того, як шоу було запущено у виробництво, і ще принаймні двічі протягом 14 сезонів.

"Імпозантна кімната засідань, де він звільняв конкурсантів, була декорацією, тому що його справжня зала засідань була надто старою та обшарпаною для телебачення", - поділився колишній керівник NBC.



Міллер 25 років працював на NBC, керуючи відділом маркетингу на NBC і NBCUniversal. Він очолював команду, яка просувала шоу "Учень". Міллер згадав, як рекламував шоу за допомогою "тисяч 30-секундних рекламних роликів, які поширювали фантазію про нібито ділову хватку Трампа".

"По-своєму це були "фейкові новини", які ми поширювали в Америці, наче сильна сніжна буря. Я ніколи не міг собі уявити, що картина, яку ми намалюємо про Трампа як успішного бізнесмена, допоможе йому потрапити в Білий дім", - зазначив він.

Міллер зауважив, що експрезидент "маніпулятивний, але і надзвичайно легкий у маніпулюванні" з "не заповнюваною дірою для компліментів".

"Світові лідери, включно з, очевидно, сильним лідером Росії Володимиром Путіним і диктатором Північної Кореї Кім Чен Ином, також це виявили", — продовжив він.

Міллер додав, що рекламування "Учня" завдало "непоправної шкоди, створивши хибний образ Трампа як успішного лідера".

"Я глибоко шкодую про це. І я шкодую, що мені знадобилося так багато часу, щоб оприлюднити [заяву]. Я провів 50 років, успішно пропагуючи телевізійну магію, щодня роблячи з кротовин гори. Але зараз я звертаюся до своїх співгромадян-американців без будь-яких рекламних перебільшень: якщо ви вірите, що Трамп буде кращим для вас або кращим для країни, це ілюзія, як і "Учень". Навіть якщо ви народжений і вихований республіканець, яким був я, я наполегливо закликаю вас проголосувати за Камалу Гарріс. Країні буде краще, і вам теж", - підсумував він.