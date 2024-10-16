Виконавець ролі Трампа Себастьян Стен заявив, що експрезидент США має бути вдячним за скандальний фільм "Учень"

Про це пише BBC.

Американський актор Себастьян Стен зіграв колишнього президента США Дональда Трампа у фільмі "Учень", який розповідає про молоді роки майбутнього політика як магната нерухомості в Нью-Йорку.

Раніше Трамп погрожував судовим позовом проти продюсерів, описуючи фільм як фальшивий та висловлюючи надію, що він прогорить у прокаті. Фільму було важко знайти дистриб’ютора в США, а його творець - ірано-данський режисер Алі Аббасі описав процес створення стрічки як "найскладнішу річ, яку коли-небудь робив".

Дія фільму "Учень" розгортається у 1970-80-х роках, коли Трамп починав робити собі ім’я як бізнесмен у Нью-Йорку. Він зосереджується на його стосунках з адвокатом і наставником Роєм Коном (його грає Джеремі Стронг), який прищепив Трампу його ключові нині цінності.

"Коли ми були на [кінофестивалі] в Каннах, і нам аплодували стоячи, і всі були такі щасливі та улесливі, я думав, що буде війна ставок, чи захочу я піти з Warner чи Netflix, кого я захочу обрати?", - поділився Аббасі.

Але всупереч очікуванням режисера, він виявив, що було надзвичайно важко знайти дистриб’ютора, ймовірно, частково через погрозу Трампа подати до суду.

Джеремі Стронг сказав, що ані він, ані Себастьян Стен не зацікавлені в знеславленні або демонізації реальних сюжетів. Зірка Marvel Стен уникає зображувати Трампа як карикатурного лиходія або в перебільшеному, комедійному ключі, яким часто представляють Трампа.

"Я думаю, що [Трамп] має бути вдячний, чесно кажучи. Ми майже створили йому, я думаю, дуже складний, тривимірний погляд на його життя, і я не можу пригадати, щоб хтось інший робив це", - поділився Стен.

Він назвав Трампа і Кона "дуже складними особистостями".

"І це те, що буває в житті, ніхто не є морально абсолютно правильним або ідеальним у будь-якому відношенні, у кожного є недоліки, і є деякі якості, які виправдовують їх", - зазначив Стен.

Стронг зауважив, що ми живемо в гіперполяризованому світі, де бачимо речі з погляду героїв і лиходіїв, але "світ насправді не такий".

"І ніхто з нас не був зацікавлений у тому, щоб просто очорнювати чи демонізувати цих людей. Ваше завдання як акторів — залишати своє судження за дверима", - наголосив Стронг.

Фільм уперше був показаний на Каннському кінофестивалі. У фільмі міститься чимало неприємних для кандидата в президенти США моментів. Зокрема художня стрічка демонструє, як Трамп вживає амфетамін, робить ліпосакцію, намагається приховати лисину. Але найбільш суперечливою є сцена, в якій він жорстоко штовхає свою тодішню дружину Іванку на землю і ґвалтує її.

Утім, фільм режисера Алі Аббасі починається із застереження про те, що описані події є вигадкою.



Наприкінці вересня компанія ADASTRA CINEMA показала офіційний трейлер гостросатиричного байопіку режисера Алі Аббасі "Учень" про зростання молодого Дональда Трампа під керівництвом Роя Кона