Ексучасник The White Stripes Джек Вайт пригрозив Трампу судом за використання пісні у передвиборчій кампанії

Про це пише Variety.

Американський рок-музикант Джек Вайт, лідер гурту The White Stripes поширив запис екрана, який містив відео з акаунту заступника директора з комунікацій Дональда Трампа Марго Мартін в соцмережі Х. У своєму Х Мартін опублікувала відео, на якому кандидат від Республіканської партії виходить під пісню Seven Nation Army гурту White Stripes, який розпався у 2011 році. Наразі Мартін це відео вже видалила.

Вайт повідомив, що його адвокати подали позов, жартома зазначивши, що цей позов доєднається до "пʼяти тисяч інших".

"Навіть не думайте використовувати мою музику, фашисти. Чудового дня на роботі сьогодні, Марго Мартін", — прокоментував музикант в instagram.

Погроза судом від Вайта є однією з багатьох, що надходять від топових музичних виконавців, які висловили обурення використанням їхньої музики в політичній кампанії Трампа на президентських виборах.