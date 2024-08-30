Ексучасник The White Stripes Джек Вайт пригрозив Трампу судом за використання пісні у передвиборчій кампанії
Американський рок-музикант Джек Вайт доєднався до низки обурених виконавців, чиї пісні були несанкціоновано використані Дональдом Трампом у передвиборчій кампанії
Про це пише Variety.
Американський рок-музикант Джек Вайт, лідер гурту The White Stripes поширив запис екрана, який містив відео з акаунту заступника директора з комунікацій Дональда Трампа Марго Мартін в соцмережі Х. У своєму Х Мартін опублікувала відео, на якому кандидат від Республіканської партії виходить під пісню Seven Nation Army гурту White Stripes, який розпався у 2011 році. Наразі Мартін це відео вже видалила.
Вайт повідомив, що його адвокати подали позов, жартома зазначивши, що цей позов доєднається до "пʼяти тисяч інших".
"Навіть не думайте використовувати мою музику, фашисти. Чудового дня на роботі сьогодні, Марго Мартін", — прокоментував музикант в instagram.
Погроза судом від Вайта є однією з багатьох, що надходять від топових музичних виконавців, які висловили обурення використанням їхньої музики в політичній кампанії Трампа на президентських виборах.
- 11 серпня стало відомо, що родина покійного ритм-енд-блюз-музиканта Айзека Гейза подасть до суду на кандидата в президенти США Дональда Трампа за несанкціоноване використання хіта композитора.
- Окрім нього, канадська співачка Селін Діон також засудила Трампа за несанкціоноване використання ним її хіта My Heart Will Go On на передвиборчому мітингу.
- Американський гурт Foo Fighters публічно засудив використання пісні My Hero на передвиборчому мітингу Дональда Трампа та оголосив, що роялті від використання треку передасть кампанії Камали Гарріс.
- Гурт ABBA звернувся до кандидата в президенти США Дональда Трампа з вимогою не використовувати їхні пісні у передвиборчій кампанії.
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