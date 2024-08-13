Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Сім'я співака Айзека Гейза вимагає від Трампа $3 млн за використання пісні під час передвиборчих заходів

Сім'я співака Айзека Гейза вимагає від Трампа $3 млн за використання пісні під час передвиборчих заходів

Дар'я Тарасова
13 серпня, 2024 вiвторок
10:35
Культура Айзек Гейз

Родина покійного ритм-енд-блюз музиканта Айзека Гейза подасть до суду на кандидата в президенти США Дональда Трампа за несанкціоноване використання хіта композитора

Зміст

Про це пише Variety.

Родина американського вокаліста, композитора та автора пісень Айзека Гейза заявила в неділю, 11 серпня, що вони подають до суду на кандидата в президенти США Дональда Трампа за несанкціоноване використання ним хіта Hold On, I'm Coming під час передвиборчих заходів.

У документах, опублікованих в акаунтах Гейза у соціальних мережах, його родина вимагала від Трампа припинити використання пісні та заплатити $3 млн за несанкціоноване програвання композиції з 2022 по 2024 роки. Вони заявили, що авторські права були порушені 134 рази. Гейз написав пісню Hold On, I'm Coming для R&B-вистави Sam & Dave, і тому саме вони володіють правами.

У листі родина Гейза також попросила видалити всі відеозаписи, на яких Трамп використовує цю пісню, і вимагала оприлюднити офіційну заяву від кампанії Трампа, у якій би визнавалося, що родина Гейза не "санкціонувала, не схвалювала і не дозволяла" використання пісні.

Якщо ці вимоги не будуть задоволені, написали представники родини музиканта, вони "вживуть усіх юридичних заходів, необхідних для забезпечення дотримання порушених прав інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись, надсиланням запитів" до суду.

Син Гейза, Айзек Гейз III, також опублікував заяву у своїх соціальних мережах, засудивши використання пісні Трампом. 

"Дональд Трамп є втіленням браку чесності та класу не лише через його безперервне використання музики мого батька без дозволу, але також через його історію сексуального насильства над жінками та його расистську риторику", — наголосив Гейз III. 

Він додав, що долучиться до того, щоб "покласти цьому край".

Раніше канадська співачка Селін Діон засудила колишнього президента США Дональда Трампа за несанкціоноване використання ним її хіта My Heart Will Go On на передвиборчому мітингу.

Теги:
Світ
музика
скандал
Дональд Трамп
вибори у США
США
Читайте також:
Командир кадирівського спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов
Автор
11 серпня, 2024 неділя
Жителі Курщини та строковики здають ЗСУ координати кадирівців, - InformNapalm
Карл Негаммер
Автор Олена Будько
12 серпня, 2024 понедiлок
Канцлер Австрії Карл Негаммер відреагував на пожежу на ЗАЕС
Віталій Портников
Автор Тетяна Нижник
10 серпня, 2024 субота
"Потрібно припинити вогонь": Портников про сприйняття Глобальним Півднем російсько-української війни
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.12
    Купівля 41.12
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 44.88
    Продаж 45.52
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
13 серпня
10:39
Ніколас Мадуро
У США заявили, що не пропонували жодних амністій для Мадуро після виборів у Венесуелі
10:28
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
У Білому домі припустили, що Іран може атакувати Ізраїль "найближчими днями"
10:18
Ексклюзив
Карта бойових дій за 1-7 серпня
Росіяни змінили тактику, припинивши знищувати квартали: боєць ЗСУ Ієвлєв про ситуацію у Нью-Йорку на Донеччині
10:10
Володимир Єрмаков
Вбивство українських підлітків в Обергаузені: у Німеччині почався суд над підозрюваними 
10:03
OPINION
Геннадій Друзенко
Українська трагедія
10:00
Партнерський матеріал
Як мешканці Харківщини та Херсонщини за підтримки благодійників відновлюють свої господарства після окупації
09:50
ЗАЕС
Фахівці МАГАТЕ відвідали градирню ЗАЕС після пожежі: які пошкодження
09:21
безпілотник
У РФ заявили про збиття 14 безпілотників над трьома регіонами
09:19
Ексклюзив
"Росіяни вже близько": волонтер про евакуацію з Покровського напрямку
09:03
На Донеччині за добу окупанти вбили чотири людини, ще чотирьох поранили
08:40
Війна з Росією, ЗСУ, військові
На фронті за минулу добу відбулося 134 боєзіткнення, найбільше - на Покровському напрямку
08:39
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Росіяни атакували Україну ракетами та "шахедами": на Чернігівщині й у Сумах влучання в інфраструктуру
08:29
Рятувальники ДСНС
Росіяни обстріляли інфраструктуру Сум: є поранений, частина мешканців залишилася без світла і газу
08:22
ЮНЕСКО та МКІП провели для представників Сил оборони курс із захисту культурних цінностей під час війни
08:00
OPINION
Борислав Береза
До влади слід ставитися як до сервісу
07:59
На фото втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 5 танків, 36 артсистем і 1160 військових армії РФ
07:55
Андрій Ярмоленко (ліворуч), Динамо - Рейнджерс
"Рейнджерс" - "Динамо": де та коли дивитися матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
07:50
хакер
США розслідують можливі злами хакерами з Ірану листувань радників Байдена та Гарріс, а також соратника Трампа, - WP
07:33
сили ППО
Росіяни уночі вдарили по Україні балістикою і дронами: сили ППО знищили 30 ворожих "шахедів"
07:27
Болгарія
Найбільше вилучення в історії країни: у Болгарії виявили партію героїну на €35 млн
07:05
поліція німеччина
У Німеччині в притулку для біженців помер поранений українець, поліція припускає вбивство
06:26
СБУ
Грабували та затримували жителів Сумщини: двом військовим РФ оголосили підозри у воєнних злочинах
05:47
Дональд Трамп
"Якби я був президентом, війни не було б": Трамп про вторгнення РФ в Україну
04:51
Джон Кірбі
Кірбі заявив, що якщо Путіна турбують події на Курщині, він може припинити війну
03:47
соцмережа Х (Твіттер)
Інтерв'ю з Трампом: Маск повідомив про масштабну DDoS-атаку на соцмережу Х
03:25
комендантська година
На Харківщині у двох громадах змінили тривалість комендантської години
02:38
Ілон Маск
"Ризики шкідливого контенту": ЄС звернувся до Маска через його майбутнє інтерв'ю з Трампом
01:56
Йост Кляйн, представник Нідерландів на Євробаченні-2024
Дискваліфікація нідерландця Кляйна на Євробаченні-2024: прокурор закрив справу, організатори відреагували
01:05
Росія щодня продукує нові фейки
РФ поширює фейк, що киян, які живуть поблизу "центрів прийняття рішень", закликали покинути домівки
00:39
Ілюстративне фото
Росіяни атакували Херсон: серед п'ятьох поранених є дитина
2024, понедiлок
12 серпня
23:55
Олександр Шовковський
Шовковський розповів про кадрові проблеми "Динамо" перед грою з "Рейнджерс"
23:24
Металіст 1925 - Полтава, Кубок України
Кубок України: результати усіх матчів 2-го попереднього раунду
23:08
Оновлено
"Ворскла", УПЛ
"Олександрія" перемогла ЛНЗ, "Шахтар" програв "Поліссю": Результати всіх матчів 2-го туру УПЛ
22:55
Полярне сяйво
Американські космічні синоптики прогнозують полярне сяйво по усій Північній півкулі
22:28
Дональд Трамп
"Вони хочуть змусити мене замовкнути": Трамп опублікував перші за рік дописи в соцмережі Х
22:27
Ексклюзив
ЗСУ
"Вже Україна буде висувати власні вимоги": військовий експерт Снєгирьов про операцію у Курській області
22:11
Ексклюзив
випічка хліба
Нам слід звикати до нових цін на хліб та на інші продукти, - голова ГС "Борошномели України"
21:58
Арешт
У Британії за участь у масових заворушеннях заарештували 12-річного хлопця
21:26
Борис Джонсон оголосив про відставку
Борис Джонсон може стати головним редактором газети The Daily Telegraph, - Sky News
20:48
Оновлено
До Києва прибула двопартійна делегація зі США: сенатори закликали зняти обмеження на удари американською зброєю по території РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV