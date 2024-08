Сім'я співака Айзека Гейза вимагає від Трампа $3 млн за використання пісні під час передвиборчих заходів

Про це пише Variety.

Родина американського вокаліста, композитора та автора пісень Айзека Гейза заявила в неділю, 11 серпня, що вони подають до суду на кандидата в президенти США Дональда Трампа за несанкціоноване використання ним хіта Hold On, I'm Coming під час передвиборчих заходів.

У документах, опублікованих в акаунтах Гейза у соціальних мережах, його родина вимагала від Трампа припинити використання пісні та заплатити $3 млн за несанкціоноване програвання композиції з 2022 по 2024 роки. Вони заявили, що авторські права були порушені 134 рази. Гейз написав пісню Hold On, I'm Coming для R&B-вистави Sam & Dave, і тому саме вони володіють правами.

У листі родина Гейза також попросила видалити всі відеозаписи, на яких Трамп використовує цю пісню, і вимагала оприлюднити офіційну заяву від кампанії Трампа, у якій би визнавалося, що родина Гейза не "санкціонувала, не схвалювала і не дозволяла" використання пісні.

Якщо ці вимоги не будуть задоволені, написали представники родини музиканта, вони "вживуть усіх юридичних заходів, необхідних для забезпечення дотримання порушених прав інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись, надсиланням запитів" до суду.

Син Гейза, Айзек Гейз III, також опублікував заяву у своїх соціальних мережах, засудивши використання пісні Трампом.

"Дональд Трамп є втіленням браку чесності та класу не лише через його безперервне використання музики мого батька без дозволу, але також через його історію сексуального насильства над жінками та його расистську риторику", — наголосив Гейз III.

Він додав, що долучиться до того, щоб "покласти цьому край".

Раніше канадська співачка Селін Діон засудила колишнього президента США Дональда Трампа за несанкціоноване використання ним її хіта My Heart Will Go On на передвиборчому мітингу.