"Не було дозволено": Селін Діон розкритикувала використання її пісні на передвиборчому мітингу Трампа
Канадська співачка Селін Діон засудила колишнього президента США Дональда Трампа за несанкціоноване використання ним її хіта на передвиборчому мітингу
Про це вона написала в Х.
Популярна канадська співачка Селін Діон відреагувала на використання кандидатом від республіканців Дональдом Трампом у своїй передвиборчій кампанії її хіта My Heart Will Go On. Виконавиця наголосила, що не надавала дозвіл на це.
"Сьогодні менеджменту Селін Діон та її звукозаписному лейблу Sony Music Entertainment Canada Inc. стало відомо про несанкціоноване використання відео, запису, музичного виконання та зображення Селін Діон, яка співає My Heart Will Go On на концерті на передвиборчому мітингу Дональда Трампа в Монтані. Це використання жодним чином не є дозволеним, і Селін Діон не схвалює це чи будь-яке подібне використання", - зазначили в офіційній заяві.
Композиція My Heart Will Go On, випущена у 1997 році, є саундтреком до фільму Джеймса Камерона "Титанік". Пісня отримала "Оскар", "Золотий глобус" та чотири "Ґреммі".
"І справді, ця пісня?", - додала співачка.
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