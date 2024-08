Гурт ABBA заборонив Трампу використовувати свою музику в передвиборчій кампанії

Про це повідомляє шведський мовник SVT.

Шведський музичний квартет ABBA звернувся до колишнього президента США Дональда Трампа з вимогою припинити використовувати їхню музику в передвиборчій кампанії. На мітингу на підтримку Трампа в Міннесоті, де зібралося близько 8000 прибічників кандидата у президенти США, пролунав хіт гурту The Winner Takes it All.

"Разом із членами гурту ABBA ми виявили, що з’явилися відеозаписи того, як на заході Трампа використовувалася музика гурту ABBA. Тоді ми попросили, щоб таке використання було негайно припинено та видалено", — заявила звукозаписна компанія гурту.

Це не вперше, коли популярні музичні виконавці вимагають від Трампа припинити використання їхніх пісень у передвиборчій кампанії.