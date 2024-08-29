Гурт ABBA заборонив Трампу використовувати свою музику в передвиборчій кампанії
Популярний шведський гурт ABBA звернувся до кандидата в президенти США Дональда Трампа з вимогою не використовувати їхні пісні у передвиборчій кампанії
Про це повідомляє шведський мовник SVT.
Шведський музичний квартет ABBA звернувся до колишнього президента США Дональда Трампа з вимогою припинити використовувати їхню музику в передвиборчій кампанії. На мітингу на підтримку Трампа в Міннесоті, де зібралося близько 8000 прибічників кандидата у президенти США, пролунав хіт гурту The Winner Takes it All.
"Разом із членами гурту ABBA ми виявили, що з’явилися відеозаписи того, як на заході Трампа використовувалася музика гурту ABBA. Тоді ми попросили, щоб таке використання було негайно припинено та видалено", — заявила звукозаписна компанія гурту.
Це не вперше, коли популярні музичні виконавці вимагають від Трампа припинити використання їхніх пісень у передвиборчій кампанії.
- 11 серпня стало відомо, що родина покійного ритм-енд-блюз музиканта Айзека Гейза подасть до суду на кандидата в президенти США Дональда Трампа за несанкціоноване використання хіта композитора.
- Окрім нього, канадська співачка Селін Діон також засудила Трампа за несанкціоноване використання ним її хіта My Heart Will Go On на передвиборчому мітингу.
- Американський гурт Foo Fighters публічно засудив використання пісні My Hero на передвиборчому мітингу Дональда Трампа та оголосив, що роялті від використання треку передасть кампанії Камали Гарріс.
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