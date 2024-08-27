Гурт Foo Fighters заявив, що не дозволяв Трампу використовувати їхню пісню, експрезидент США заперечує

Про це пише Billboard.

Представники передвиборчої кампанії Дональда Трампа стверджують, що кандидат у президенти США отримав дозвіл на використання хіта My Hero американського гурту Foo Fighters на мітингу.

"У нас є ліцензія на виконання цієї пісні", — написав представник кампанії Стівен Ченг в електронному листі виданню The Hill після того, як гурт заявив, що у музикантів "не запитували дозволу" на використання композиції.

Проте кампанія Дональда Трампа захищає своє право використовувати пісню My Hero на передвиборчих заходах, попри те, що гурт публічно засудив використання їхньої пісні.

Крім того, Стівен Ченг залишив у соцмережі Х твіт, використовуючи каламбур з назвами пісень Foo Fighters.

"Настав такий час. Ці факти мають значення, не прикидайтеся", - написав він і поширив статтю The Independent, присвячену питанню ліцензування. У тексті стверджується, що The Independent бачив документи, які підтверджують, що кампанія справді ліцензувала пісню з платформи Songview, розробленої BMI.

Трамп використав хіт Foo Fighters 1997 року на мітингу в Глендейлі, штат Аризона, вітаючи Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, який призупинив свою кампанію і підтримав Трампа.

"Я не думаю, що багато хто з вас чув про нього, він дуже стриманий, — сказав Трамп перед тим, як почався приспів My Hero. - Він дуже стримана людина, але його дуже поважають. Він велика людина. Я так давно його знаю".

У коментарі Billboard музиканти заявили, що в них не запитували дозволу.

"І якби запитували, вони б його не дали", - наголосили Foo Fighters.

Вони додали, що вживають відповідних заходів, і будь-які гонорари, отримані в результаті використання треку під час кампанії, будуть передані кампанії Камали Гарріс.