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Головна Культура Гурт Foo Fighters заявив, що не дозволяв Трампу використовувати їхню пісню, експрезидент США заперечує

Гурт Foo Fighters заявив, що не дозволяв Трампу використовувати їхню пісню, експрезидент США заперечує

Дар'я Тарасова
27 серпня, 2024 вiвторок
14:58
Культура Foo Fighters

Американський гурт Foo Fighters публічно засудив використання пісні My Hero на передвиборчому мітингу Дональда Трампа та оголосив, що роялті від використання треку передасть кампанії Камали Гарріс

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Про це пише Billboard.

Представники передвиборчої кампанії Дональда Трампа стверджують, що кандидат у президенти США отримав дозвіл на використання хіта My Hero американського гурту Foo Fighters на мітингу. 

"У нас є ліцензія на виконання цієї пісні", — написав представник кампанії Стівен Ченг в електронному листі виданню The Hill після того, як гурт заявив, що у музикантів "не запитували дозволу" на використання композиції.

Проте кампанія Дональда Трампа захищає своє право використовувати пісню My Hero на передвиборчих заходах, попри те, що гурт публічно засудив використання їхньої пісні.

Крім того, Стівен Ченг залишив у соцмережі Х твіт, використовуючи каламбур з назвами пісень Foo Fighters.

"Настав такий час. Ці факти мають значення, не прикидайтеся", - написав він і поширив статтю The Independent, присвячену питанню ліцензування. У тексті стверджується, що The Independent бачив документи, які підтверджують, що кампанія справді ліцензувала пісню з платформи Songview, розробленої BMI. 

Трамп використав хіт Foo Fighters 1997 року на мітингу в Глендейлі, штат Аризона, вітаючи Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, який призупинив свою кампанію і підтримав Трампа.

"Я не думаю, що багато хто з вас чув про нього, він дуже стриманий, — сказав Трамп перед тим, як почався приспів My Hero. - Він дуже стримана людина, але його дуже поважають. Він велика людина. Я так давно його знаю".

У коментарі Billboard музиканти заявили, що в них не запитували дозволу. 

"І якби запитували, вони б його не дали", - наголосили Foo Fighters.

Вони додали, що вживають відповідних заходів, і будь-які гонорари, отримані в результаті використання треку під час кампанії, будуть передані кампанії Камали Гарріс.

  • 11 серпня стало відомо, що родина покійного ритм-енд-блюз музиканта Айзека Гейза подасть до суду на кандидата в президенти США Дональда Трампа за несанкціоноване використання хіта композитора. Окрім нього, канадська співачка Селін Діон також засудила Трампа за несанкціоноване використання ним її хіта My Heart Will Go On на передвиборчому мітингу.
  • 22 липня віцепрезидентка Камала Гарріс, уперше прибувши до передвиборчого штабу, зʼявилася під пісню Бейонсе Freedom. Співачка дозволила їй використовувати свій хіт під час всієї кампанії.
  • Згодом американська реперка Меган Ті Сталліон відкрила передвиборчу кампанію віцепрезидентки Камали Гарріс в Атланті піснею Savage з вульгарним текстом.

Теги:
музика
вибори президента
скандал
Дональд Трамп
вибори у США
США
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