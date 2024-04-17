Євробачення-2024 оновило правила: порядок виступу артистів у гранд-фіналі визначатимуть продюсери, а не жеребкування

Про це повідомили на офіційному сайті eurovision.tv.

У березні стало відомо, що організатори пісенного конкурсу в Мальме планують деякі серйозні зміни, щоб зробити Євробачення-2024 ще більш захопливим. Тепер шведський мовник SVT оголосив про ще одне оновлення правил.

В останні роки саме жеребкування визначало, в якій половині гранд-фіналу виступатимуть учасники Євробачення. Потім продюсери шоу вирішували, під яким номером у першій частині (пісні з 1 по 13) або другій частині (пісні з 14 по 26) гранд-фіналу виступатимуть ці артисти. Цього року буде введена нова категорія - "Вибір продюсера".

Телевізійна компанія SVT повідомила, що 25 із 26 артистів у гранд-фіналі (Швеція вже розіграла перший номер) зможуть витягнути у жеребкуванні, чи виступатимуть вони в першому таймі, другому таймі або ж у випадковому жеребкуванні їм випаде "Вибір продюсера".

Це означає, що якщо виконавець витягне "Вибір продюсера" під час випадкового жеребкування, то продюсери шоу зможуть розмістити цю пісню будь-де в першій або другій половині конкурсу. Нове правило означає, що тепер учасникам під час жеребкування пропонується 6 місць для вибору в першій половині шоу, 6 місць у другій половині і 13 місць - "Вибір продюсера".

Такі зміни пояснили тим, що прагнуть дати продюсерам шоу ще більше можливостей презентувати всі пісні у гранд-фіналі якнайкраще та створити найзахопливішу послідовність виступів. Це дасть змогу розділити пісні, подібних жанрів, а також врахувати логістику, зокрема постановку, освітлення та реквізит.

"Усе для того, щоб створити найкраще телевізійне шоу та дати всім артистам шанс сяяти. У попередні роки, маючи лише жеребкування першої та другої половини, ви могли помітити, що багато балад потрапили в одну частину шоу або багато фаворитів були обрані для виконання в одній половині. Введення "Вибору продюсера" дає можливість створити ще кращий потік різних темпів і ще більш захопливий гранд-фінал", - уточнив продюсер цьогорічного конкурсу Крістер Беркман.

Остаточний порядок виступів у гранд-фіналі 68-го пісенного конкурсу "Євробачення" оголосять вранці в п'ятницю, 10 травня.

68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та Alyona Alyona будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, вони стали переможницями Нацвідбору.

Шведський мовник SVT оголосив про зміни у голосуванні під час Євробачення-2024: віддати свій голос можна буде не наприкінці шоу, а тільки-но вийде перший учасник. Глядачі вдома зможуть віддавати свої голоси під час виконання пісень, а не чекати, доки всі конкурсанти виступлять.

Режисер та креативний директор Герман Нєнов, який займався постановкою українського Євробачення-2023 у Ліверпулі, створить шоу для співачки Tali з Люксембургу. А український режисер та кліпмейкер Євгеній Тімохін стане постановником номера співаків Фахрі Ісмаїлова та Ількіна Довлатова, які представлятимуть Азербайджан.

