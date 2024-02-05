Фаріон принизила переможниць Нацвідбору на Євробачення-2024

Про це вона написала в своєму телеграм-каналі.

Колишня народна депутатка та українська мовознавиця Ірина Фаріон пожалілась, що соцмережа Facebook заблокувала її. Це сталося після публікації політикинею допису про переможниць національного відбору на Євробачення-2024. Як заявила сама Фаріон, вона розкритикувала Alyona Alyona та Jerry Heil.

"Панове! На ФБ знову заблокована через критику двох бабер з гібридним виттям. Просто запитала, "що таке альона? Хто зна?", - обурилась вона.

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Фаріон також додала, що в цілому погано ставиться до пісенного конкурсу.

"Вкрай негативно ставлюся до цього пісенного евронікчемства", - наголосила екснардепка.

Нагадаємо, переможцями Нацвідбору на Євробачення-2024 стали Jerry Heil та Alyona Alyona. Вони будуть представляти Україну на пісенному конкурсі у Швеції, який проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Півфінали відбудуться 7 та 9 травня.

Учасник національного відбору Євробачення-2024 Melovin заявив, що має сумніви щодо чесності голосування, але побажав успіху Alyona Alyona та Jerry Heil в Мальме, які перемогли.