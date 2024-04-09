Фаворит Євробачення-2024 Nemo заспівав українською Teresa & Maria

Відео він виклав в Instagram.

Фаворит букмекерів, якому пророкують перемогу на Євробаченні-2024, швейцарський музикант Nemo заспівав українською. 24-річний репер та співак, справжнє імʼя якого Немо Меттлер, виконав кавер на пісню Teresa & Maria, з якою співачки alyona alyona & Jerry Heil представлятимуть Україну на пісенному конкурсі в Мальме.

"Ділюся власною версією Teresa & Maria від чудових alyona alyona & Jerry Heil. Чи варто нам створювати музику разом?", - підписав відео Nemo.

У короткому ролику швейцарець виконує приспів композиції українською та англійською мовами під власне акомпанування.

"Ти такий талановитий! Дуже дякую", - написала українська реперка alyona alyona.

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Інша учасниця дуету Jerry Heil назвала кавер від Nemo геніальним.

У квітні вперше фаворитом букмекерів став представник Швейцарії Nemo, який у Мальме виконає пісню The Code. Nemo, який вживає щодо себе займенники вони/їх, поділився, що ця пісня розповідає про те, як вони усвідомлюють свою власну небінарну ідентичність. Якщо прогнози букмекерів ствердяться, він стане першим в історії конкурсу небінарним переможцем.

Український режисер та продюсер Олег Боднарчук, який працював у проєктах "Фабрика зірок", "Голос країни", пояснив, чому, на його думку, представниці України на Євробаченні-2024 Jerry Heil та alyona alyona стали стрімко падати в рейтингу букмекерів. До кінця лютого вони залишалися на першому місці, у березні опустилися на друге, а 1 квітня вперше вибули з трійки фаворитів, опинившися наразі на 5-й сходинці.