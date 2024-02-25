Шпигунські кінострічки для любителів екстриму та екшна. ТОП-7

Балканський шпигун

Balkanski spijun

Югославія, 1984 рік

Драма, комедія

IMDb: 8,9.

Жителя Югославії Іллю Чворовича викликали до міліції, щоб розпитати про його нового квартиранта. Виявляється, що той 20 років прожив у Парижі, а тепер відкриває ательє в Белграді. Чворович вирішує, що поселив у себе шпигуна, і починає власне стеження за сусідом, залучаючи для цього дружину та брата-близнюка.

На північ через північний захід

North by Northwest

США, 1959 рік

Детектив, трилер, пригоди

IMDb: 8,3

Головний герой Роджер Торнхілл, який працює рекламним агентом, раптово опиняється у центрі шпигунських ігор. Вся справа в тому, що контррозвідка вважає його секретним агентом, якого ніхто не знає в обличчя. Роджеру доводиться рятуватися від спецслужб і допомогти йому може лише таємнича незнайомка.

Ідентифікація Борна

The Bourne Identity

США, Німеччина, Чехія, 2002 рік

Детектив, трилер, бойовик

IMDb: 7,9

Команда рибальського судна знаходить у Середземному морі непритомного чоловіка з двома пораненнями. Прийшовши до тями, він не пам'ятає ні свого імені, ні будь-яких минулих подій. Незабаром чоловік дізнається, що його звати Джейсон Борн. А заразом з'ясовує, що його слідом йдуть убивці.

Шпигунський міст

Bridge of Spies

Німеччина, Індія, США, 2015 року

Драма, трилер, історичний

IMDb: 7,6

Цей фільм ґрунтується на реальних подіях. У центрі сюжету адвокат Джеймс Донован, котрий захищає на суді радянського шпигуна Рудольфа Абеля. Саме він має стати головним посередником у переговорах, коли СРСР збиває американського льотчика Гері Пауерса. Незважаючи на розпал холодної війни, Донован має домовитись про обмін полоненими.

І знову картина Стівена Спілберга, яка отримала шість номінацій на Оскар. Багато в чому успіх фільму забезпечила чудова гра Тома Хенкса, який виконав роль Джеймса Донована.

Доктор Ноу

Dr. No

Великобританія, 1962 рік

Бойовик, трилер, пригоди

IMDb: 7,3

Заснований на однойменному романі Яна Флемінга фільм уперше познайомив глядачів із секретним агентом Джеймсом Бондом із кодовим ім'ям 007. У цій картині він стикається з могутньою організацією "Спектр", яка намагається захопити американські пускові шахти на мисі Канаверал. Головним суперником агента стає зловісний Доктор Ноу.

Нікіта

Nikita

Франція, Італія, 1990 рік

Бойовик, трилер

IMDb: 7,3

Молода дівчина Нікіта, під впливом наркотиків, пішла на пограбування і вбила людину. Суд засудив її до довічного ув'язнення. Але через деякий час Нікіті вкололи ін'єкцію, а отямилася вона вже в школі для спецагентів. Тепер з неї готують професійного шпигуна та вбивцю для виконання найтаємніших завдань.

Сукупність брехні

Body of Lies

США, Великобританія, 2008 рік

Детектив, трилер, драма

IMDb: 7,1

Агент національної розвідки США Роджер Ферріс шукає по всьому світу терористів та запобігає небезпечним подіям. А допомагає йому ветеран ЦРУ Ед Хоффман, який постійно стежить за героєм за допомогою супутника. Намагаючись спіймати небезпечного лідера злочинців, Ферріс вигадує ризикований план. Але з'ясовується, що керівництво може вести за спиною свою гру.