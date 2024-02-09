Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Фіналіст Нацвідбору на Євробачення-2024 YAKTAK випустив дебютний альбом

Фіналіст Нацвідбору на Євробачення-2024 YAKTAK випустив дебютний альбом

9 лютого, 2024 п'ятниця
15:40
Культура YAKTAK

Молодий український музикант Ярослав Карпук, більш відомий під псевдонімом YAKTAK, презентував свій перший альбом "Під гітару"

Про це він повідомив в Instagram.

18-річний український співак та автор пісень YAKTAK випустив свій перший альбом "Під гітару". До нього увійшли 8 пісень: "Босими ногами", "Поруч", "Букети", "Листопадами", "Батькам", "Уночі", "Нижча ростом" та "Стежка".

"Сьогодні в мене вийшов дебютний альбом. І напевне головний трек для мене - "Нижча зростом". Пісня про ту саму, яка "ніколи не вміла такою бути, як всі", попри думки оточення. Кожен хлопець, який знаходив таку, точно бачив в ній щось особливе, те, чого немає в інших. Був готовий від будь-якого зла "сховати в себе за плечима", - написав музикант.

Він назвав вихід першого альбому "дуже визначною подією". 

Ярослав Карпук запустив сольний проєкт YAKTAK у лютому 2022-го та швидко став популярним. Наприкінці грудня він зібрав повний зал на двох концертах поспіль у Києві.

У фіналі Нацвідбору він посів друге місце, за нього проголосували понад 100 тис. українців. Напередодні національного відбору музичний критик та член журі багатьох музичних премій України Ваня Рассел виявив, що конкурсна пісня Lalala, з якою музикант YAKTAK планував змагатися у Нацвідборі Євробачення-2024, імовірно, порушує правила конкурсу. У треку YAKTAK використаний семпл з раніше виданого та офіційно опублікованого треку - композиції VARTO 2022 року співачки MANY. Згодом у Суспільному зазначили, що порадилися з організаторами Євробачення щодо пісні YAKTAK, і заявка артиста була схвалена Суспільним після консультації з Європейською мовною спілкою, яка є організатором Євробачення.

Теги:
музика
Шоу-бізнес
Читайте також:
Путін Байден
9 лютого, 2024 п'ятниця
Інтерв'ю Карлсону: Путін переконував США зупинити озброювати Україну – тоді війна закінчиться через декілька тижнів
верховна рада
8 лютого, 2024 четвер
Блокування рахунків і мобілізація аспірантів: Арахамія розповів про зміни до другого читання законопроєкту
Олександр Сирський
Автор Андріана Стахів
8 лютого, 2024 четвер
Новий головнокомандувач ЗСУ: хто такий Олександр Сирський
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.51
    Купівля 37.51
    Продаж 38.04
  • EUR
    Купівля 40.5
    Продаж 41.31
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
9 лютого
17:14
Prozorro
Від 100 тис. грн: для закупівель продуктів за бюджетні кошти тепер обов'язково треба використовувати Prozorro Market
17:07
Ексклюзив
Карта бойових дій Авдіївка 08.02.2024
Треба готуватися, що можуть бути різні неприємні варіанти: Defence Express про ситуацію в Авдіївці
16:42
Корабель SpaceX Crew Dragon повернувся на Землю
16:41
Огляд
"Фаворитка Міллера"
Оцініть "Фаворитку Міллера": що подивитися на вихідних
16:39
Оновлено
на фото Олександр Сирський (зліва) і Рустем Умєров (справа)
Умєров провів першу нараду з новим головнокомандувачем ЗСУ. Сирський розповів про свої пріоритети на посаді
16:37
Оксана Забужко
Після звільнення Залужного Оксана Забужко згадала про "знак" під час інавгурації Зеленського
16:27
ВАКС
В Україні конфіскували активи російського підприємця Саввіді та його дружини
16:23
двопартійна делегація Конгресу США у Києві
До Києва приїхала двопартійна делегація Конгресу США
16:11
книги
У найбільшій мережі книгарень розповіли, як змінилися вподобання українців після повномасштабного вторгнення
16:04
У Чернігові у чоловіка вилучили майже 2 тонни спирту
У Чернігові у чоловіка вилучили майже 2 тонни спирту: перевозив у діжках в авто
16:04
OPINION
Ірина Геращенко
План усунення Залужного виглядав максимально ницо
16:00
Ексклюзив
Залужний
Про Залужного тепер можемо говорити як про політика, - голова Комітету виборців України Кошель
16:00
колоборант
Очолив ФСБ на ТОТ Запоріжжя: ДБР оголосило заочну підозру експосадовцю СБУ часів Януковича
15:59
ЗРК NASAMS
Норвегія планує передати Україні додаткові системи ППО NASAMS
15:49
OPINION
Віталій Портников
Інтерв'ю Путіна: головне. Колонка Віталія Портникова
15:40
територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, ТЦК та СП
Уряд дозволив ТЦК працювати цілодобово
15:38
Кількість хворих на COVID-19 росте
Американські інфекціоністи назвали фактор, який може посилити дію вакцини від COVID-19
15:25
Ексклюзив
блокування кордону
Протест польських фермерів на кордоні з Україною: журналістка Еспресо розповіла про ситуацію на ПП "Шегині - Медика"
15:23
Олександр Дубінський
Дубінського залишили під вартою ще на два місяці
15:16
Оновлено
Юлія Лапутіна
Лапутіну звільнили з посади очільниці Мінветеранів. В. о. міністра став Олександр Порхун
15:09
Ексклюзив
Карта Авдіївка 8.02.2024
Фактично повторюється Бахмутський сценарій: військовий експерт Снєгирьов про ситуацію в Авдіївці
15:08
Оновлено
метро
У Києві людина впала на колію метро: роботу "червоної" гілки відновили
15:05
дощь, гроза, парасоля, негода
Будуть температурні контрасти: синоптикиня Наталка Діденко про погоду на вихідних
15:02
На фото: "Гра престолів"
Сценарист "Бетмена 2" працює над спіноффом "Гри престолів"
14:55
Такер Карлсон і Путін
У ГУР назвали інтерв'ю Путіна пропагандисту Карлсону російською спецоперацією
14:39
Шмигаль
Шмигаль заявив про створення промислово-оборонного комітету України
14:34
Фінляндія
Фінляндія оголосила про надання Україні пакета військової допомоги на майже €190 млн
14:21
на фото Георгій Мазурашу
Нардеп Мазурашу вийшов із партії "Слуга Народу"
14:05
Укрзалізниця запустила новий поїзд сполученням Харків - Дніпро. Коли перший рейс
14:02
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Окупація України та Польщі. Путін оголосив США нові плани, якщо йому не дадуть по руках
14:01
риба
Кувейт відкрив ринок для риби та рибних продуктів з України
13:35
Росія пожежа
Британська розвідка припускає нові аварії на заводах РФ
13:34
Оновлено
Києво-Печерська Лавра
Обшуки у Києво-Печерській лаврі: СБУ оголосила підозру близькому соратнику митрополита УПЦ МП Павлу
13:32
Ілюстративне фото
Перерахували до РФ близько 3 млрд грн: у Києві судитимуть організаторів незаконного онлайн-казино
13:25
Ексклюзив
Більшість російської зброї є переоціненою, - заступник гендиректора компанії MilTech
13:22
На фото: Павільйон Росії на Венеційській бієнале в 2022 році
Венеційська бієнале цього року знову відбудеться без Росії
13:12
Затриманий окупант
Поліцейські затримали пораненого російського окупанта, який заблукав біля Авдіївки
13:10
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 9 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий
13:07
Олексій Данілов
Данілов розповів, що буде з Україною в разі перемоги Трампа у США
13:05
Румунія, прапор Румунії
Румунія дозволила швидке розгортання сил НАТО у разі серйозної загрози суверенітету
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV