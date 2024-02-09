Фіналіст Нацвідбору на Євробачення-2024 YAKTAK випустив дебютний альбом

Про це він повідомив в Instagram.

18-річний український співак та автор пісень YAKTAK випустив свій перший альбом "Під гітару". До нього увійшли 8 пісень: "Босими ногами", "Поруч", "Букети", "Листопадами", "Батькам", "Уночі", "Нижча ростом" та "Стежка".

"Сьогодні в мене вийшов дебютний альбом. І напевне головний трек для мене - "Нижча зростом". Пісня про ту саму, яка "ніколи не вміла такою бути, як всі", попри думки оточення. Кожен хлопець, який знаходив таку, точно бачив в ній щось особливе, те, чого немає в інших. Був готовий від будь-якого зла "сховати в себе за плечима", - написав музикант.

Він назвав вихід першого альбому "дуже визначною подією".

Ярослав Карпук запустив сольний проєкт YAKTAK у лютому 2022-го та швидко став популярним. Наприкінці грудня він зібрав повний зал на двох концертах поспіль у Києві.

У фіналі Нацвідбору він посів друге місце, за нього проголосували понад 100 тис. українців. Напередодні національного відбору музичний критик та член журі багатьох музичних премій України Ваня Рассел виявив, що конкурсна пісня Lalala, з якою музикант YAKTAK планував змагатися у Нацвідборі Євробачення-2024, імовірно, порушує правила конкурсу. У треку YAKTAK використаний семпл з раніше виданого та офіційно опублікованого треку - композиції VARTO 2022 року співачки MANY. Згодом у Суспільному зазначили, що порадилися з організаторами Євробачення щодо пісні YAKTAK, і заявка артиста була схвалена Суспільним після консультації з Європейською мовною спілкою, яка є організатором Євробачення.