Євробачення-2024: у конкурсній пісні YAKTAK виявили порушення правил Нацвідбору

Про це він повідомив у своєму блозі на YouTube.

Музичний критик, член журі музичних премій YUNA AWARDS, MEGOGO MUSIC AWARDS, "МУЗВАР" Ваня Рассел виявив, що конкурсна пісня Lalala, з якою музикант YAKTAK змагатиметься у Нацвідборі Євробачення-2024, імовірно, порушує правила конкурсу.

Ідеться про пункт 5.1 правил Нацвідбору: "Пісня (слова та музика) є оригінальною, створена без використання інших творів та без порушення прав третіх осіб, не оприлюднювалася, не виходила в реліз та/або не виконувалася публічно (повністю або частково, в тому числі текст окремо від музики чи навпаки), не була доступною для громадськості, наприклад (але не обмежуючись) на онлайн-платформах, у соціальних мережах або у відкритих / напіввідкритих для загального доступу базах даних, і не була використана в жодних комерційних цілях".

У треку YAKTAK використаний семпл з раніше виданого та офіційно опублікованого треку. Ідеться про композицію VARTO від співачки MANY, випущену 2022 року.

Цей трек - єдина композиція співачки, яка наразі вже всюди видалена з платформ. Утім її можна почути в TikTok. За словами Рассела, видалення відбулося цього тижня.

Ані сам виконавець, ані Суспільне на запит музичного критика про коментар не відповіли. MANY натомість зазначила, що цю композицію вони вже видаляють.



Раніше розкритикували пісню інших учасників Нацвідбору - дуету Alyona Alyona та Jerry Heil, яку вважають одним із фаворитів Нацвідбору. Артисткам закидають згадку матері Терези в тексті, особистість якої викликає суперечки. Alyona Alyona розповідала, що пісня присвячена українським жінкам, на яких з початком повномасштабного вторгнення впало ще більше проблем.

Пізніше Alyona Alyona й Jerry Heil зазначили, що мати Тереза фігурує в треку як образ, а не людина.

Були звинувачення у плагіаті і на адресу гурту NAHABA, їм закидали схожість з російським гуртом "Тату". Музиканти прокоментували звинувачення в плагіаті, наголосивши, що більшість українців тримають у голові "руснявський контент". Вони також поділились піснями, якими надихаються у своїй творчості.

Згодом на критику відповів і продюсер Нацвідбору Євробачення Дмитро Шуров. Він зазначив, що здивований популярністю "Тату" серед українців.