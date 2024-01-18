Нацвідбір Євробачення-2024: Alyona Alyona пояснила, про що їхній з Jerry Heil трек Teresa & Maria, який викликав суперечки

Про це вона розповіла у відео, яке виклала в Instagram.

Українська реперка Alyona Alyona та співачка Jerry Heil цього року візьмуть участь у Національному відборі Євробачення та поборються за право представляти Україну в Мальме з піснею Teresa & Maria. Alyona Alyona поділилась, що слова треку означають саме для неї.

"Він про те, що на плечі жінки впало дуже багато чого: і кліше, і стереотипів, і всього на світі. Їй важко, але вона видереться, бо в цьому її сила. А ще її сила в тому, що вона не одна. І це дуже важливо. І як мінімум, у жінки є такі жінки, які зараз з неба їй допомагають силою, вірою, світлом своїм, які також були простими жінками, як і вона. І у неї є такі самі жінки, як вона, по всьому світу. І це важливо", - зазначила реперка.

Вона уточнила, що музика і виконання пісні мають ширший сенс - це і про Україну, і про біль, і про те, що з нами дійсно є Бог.

"Кожен день до жінок є безліч суспільних вимог: що вдягти, як виглядати, що робити, як виховувати дітей. І дійсно, з приходом повномасштабного вторгнення на плечі жінок впало ще багато проблем і випробувань. Я сподіваюся, що ця пісня дійсно об’єднає тих, хто її полюбив і хто її поклав собі у серце", - додала Alyona Alyona.

Пісню Teresa & Maria дуету Alyona Alyona та Jerry Heil, яку вважають одним із фаворитів Нацвідбору, раніше розкритикували. Артисткам закидають згадку матері Терези в тексті, особистість якої викликає суперечки.

68-й пісенний конкурс Євробачення, участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.

Представника від України оберуть на Національному відборі, який відбудеться 3 лютого. 10 фіналістів обрало професійне журі, а за ще одного голосували українці в "Дії". ANKA стала 11-ю учасницею, яку обрали українці голосуванням у Дії. Організатори Нацвідбору оприлюднили композиції, з якими учасники фіналу змагатимуться за право представляти Україну у Мальме.

Наразі у рейтингу букмекерів Україні пророкують 2 місце.



