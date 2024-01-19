"Це не пісня про матір Терезу": Alyona Alyona й Jerry Heil відповіли на критику пісні для Нацвідбору

Про це вони сказали в ефірі "Радіо Промінь".

Українські реп-виконавиця Alyona Alyona та співачка Jerry Heil відповіли на закиди щодо їхньої конкурсної пісні Teresa & Maria, з якою дует побореться у Національному відборі за право представляти Україну на Євробаченні-2024. Трек розкритикували через згадку матері Терези в тексті, особистість якої викликає суперечки.

Відповідаючи на критику, Alyona Alyona й Jerry Heil зазначили, що мати Тереза фігурує в треку як образ, а не людина.

"Я подивилась на ці коментарі. Ну ви ж не зчитали основний посил! Це ж не пісня про матір Терезу", - відповіла Jerry Heil.

Alyona Alyona уточнила, що це не біографічна пісня.

"Це пісня, де вона використовується як символ. Якщо ви когось називаєте матір'ю Терезою, то ви маєте на увазі, що це дуже добра, сердечна людина. І воно про це, що з нами ці символи такого жіноцтва", – пояснила Jerry Heil.

Вона продовжила, що це пісня про об'єднання навколо чогось світлого. І музикантка не вважає доречним загострювати увагу саме на персоні матері Терези. Обидві виконавиці зазначили, що ніхто не знає остаточної правди про цю особистість, і з якою метою розповсюджувалась та чи інша інформація про неї.

"Образ спірний, але пісня не про неї", - додали артистки.

Раніше Alyona Alyona розповідала, що пісня присвячена українським жінкам, на яких з початком повномасштабного вторгнення впало ще більше проблем.

Пісню Teresa & Maria дуету Alyona Alyona та Jerry Heil, яку вважають одним із фаворитів Нацвідбору, раніше розкритикували. Артисткам закидають згадку матері Терези в тексті, особистість якої викликає суперечки.

68-й пісенний конкурс Євробачення, участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.

Представника від України оберуть на Національному відборі, який відбудеться 3 лютого. 10 фіналістів обрало професійне журі, а за ще одного голосували українці в "Дії". ANKA стала 11-ю учасницею, яку обрали українці голосуванням у Дії. Організатори Нацвідбору оприлюднили композиції, з якими учасники фіналу змагатимуться за право представляти Україну у Мальме.