Гайтана дала сольний концерт у Киргизстані, де співала російськомовні пісні
Українська співачка Гайтана, яка не виступає багато років в Україні, 11 липня відіграла сольний концерт у Бішкеку, де виконала свої російськомовні хіти
Відео з концерту поширили користувачі соцмереж.
Згідно з інформацією на афіші події, яку поширили в соцмережі BOHO CITY BAR, українська артистка Гайтана-Лурдес Ессамі, відома як Гайтана, дала сольний концерт у Киргизстані 11 липня. Співачка вже тривалий час мовчить і не виступає в Україні.
У квітні вона випустила перший за 10 років альбом, до якого увійшли 12 україномовних пісень. Проце у Бішкеку Гайтана співала російською.
У соцмережах співачки інформації про це немає.
У листопаді Гайтана оголосила, що підписала угоду з лейблом Lavina Music, яка затвердила відсутність претензій сторін одна до одної. Усі права на всі пісні, альбоми й кліпи залишились Гайтані.
У квітні вона випустила перший за 10 років альбом "Сонце в тобі". Він став повністю україномовним.
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