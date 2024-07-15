Гайтана дала сольний концерт у Киргизстані, де співала російськомовні пісні

Відео з концерту поширили користувачі соцмереж.

Згідно з інформацією на афіші події, яку поширили в соцмережі BOHO CITY BAR, українська артистка Гайтана-Лурдес Ессамі, відома як Гайтана, дала сольний концерт у Киргизстані 11 липня. Співачка вже тривалий час мовчить і не виступає в Україні.

У квітні вона випустила перший за 10 років альбом, до якого увійшли 12 україномовних пісень. Проце у Бішкеку Гайтана співала російською.

У соцмережах співачки інформації про це немає.

У листопаді Гайтана оголосила, що підписала угоду з лейблом Lavina Music, яка затвердила відсутність претензій сторін одна до одної. Усі права на всі пісні, альбоми й кліпи залишились Гайтані.

У квітні вона випустила перший за 10 років альбом "Сонце в тобі". Він став повністю україномовним.