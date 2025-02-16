Гітарист з гурту "ВВ" Рогачевський розповів про службу в ЗСУ разом зі своїм сином

Про це він музикант розповів в інтерв'ю Армія TV.

За його словами, саме син, Максим Рогачевський, наполягав на тому, щоб вони разом з першого дня російського вторгнення пішли захищати Україну.

"Ми як разом прийшли, так і залишалися. Спочатку це було в межах відділення. Потім - через місяць - мене висунули на посаду медика, а син був стрільцем. З літа мене призначили тимчасово виконуючим обов'язки ротного медика", - описав Рогачевський.

Він також поділився, що спершу йому вдавалося разом з іншими учасниками гурту декілька разів виступити для військових. Проте, за словами музиканта, він зрозумів, що війна та виступи "непоєднувані речі": "Ти або працюєш, або десь швендяєш".

Крім цього, Рогачевський розповів, що отримав поранення під час нічного бойового виходу. Через повну темряву вони з побратимами втратили орієнтир, потрапили у зону дії ворожого дрона та опинилися під обстрілом.

"Незабутні відчуття, коли салюти в нічній темряві навколо тебе і ти зі здивуванням думаєш, що досі живий. Та все ж прилетіло в ногу, я дійшов до суміжної позиції, ми там пересиділи обстріл і вже потім викликали допомогу", - пригадав військовий.