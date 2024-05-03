Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Jerry Heil і alyona alyona розповіли, скільки вже вдалося зібрати на зруйновану росіянами школу на Дніпропетровщині

Jerry Heil і alyona alyona розповіли, скільки вже вдалося зібрати на зруйновану росіянами школу на Дніпропетровщині

3 травня, 2024 п'ятниця
10:19
Культура На фото: Jerry Heil та Alyona Alyona вирушили на Євробачення
Зміст

Представниці України на Євробаченні-2024 збирають 10 млн грн через платформу UNITED24 на відбудову розбомбленої Росією школи на Криворіжжі, загальний кошторис відновлення закладу складає 70 млн грн

Про це вони розповіли в інтервʼю "Радіо Свобода".

Учасниці Євробачення-2024 від України Alyona Alyona і Jerry Heil поділилися, що вирішили допомогти зібрати кошти на відбудову гімназії у Великій Костромці на Криворіжжі, адже їх вразили життєві історії двох вчительок цього навчального закладу – Людмили Таранович та Тетяни Магди. Після початку повномасштабної війни обидві залишилися в селі й намагалися допомагати рідній школі. 

За словами директорки Ольги Дашко, гімназія зазнала обстрілів і важкою артилерією, і "градами", і ракетами. У гімназії Великої Костромки наразі дистанційно навчається до 250 дітей, колектив закладу складає близько 30 людей. Частина учнів – в евакуації, але всі вчителі - удома.

Через платформу UNITED24 Alyona Alyona і Jerry Heil планують під час Євробачення в Мальме зібрати 10 млн грн ($250 тис.). Директорка гімназії каже, що загалом кошторис відбудови складає 70 млн грн.  Якими будуть ще джерела фінансування, в школі поки не знають.

"Відтоді, коли технічні експерти сказали, що більшість конструкцій вціліла й школа підлягає відбудові, ми весь час жили надією: школу відбудують. Але ми ніколи не думали, що будемо в центрі уваги не тільки всієї України, а й світу, що буде такий розголос. Ми вже й плакали з колегами, коли дивилися, як весь світ збирає для нас кошти", - поділилась Ольга Дашко.

Станом на 29 квітня на відбудову великокостромської школи зібрали трохи менше від половини запланованої суми – понад $100 тис. До 25 травня хочуть назбирати ще $150 тис.

"Ми щиро впевнені в тому, що якраз тема відбудови буде близька всім країнам, деякі з них є аполітичні. Але донатити на відбудову – це така блага річ, і особливо, коли ми починаємо розповідати про оці ключі від дому і говоримо, що є люди, які втратили дім. А що таке втратити дім? Це втратити минуле. Втратити все своє життя, спогади, щасливі моменти, все, що пов'язане, в основному, все таке ж з домом. І це дуже б 'є в серце європейців… Вони не можуть собі уявити, що це таке. І що це таке – проводити уроки онлайн, що це таке – розкидати дітей з одного класу по світу, забрати дитинство. Це страшно. І коли ми говоримо про unlock the childhood чи rebuilding, про те, що це ребілдинг, їх це торкається. І всі проявляють отаке суперрозуміння. Тому ми саме обрали таку тему і сподіваємось, що нам вдасться", – додала alyona alyona.

68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та Alyona Alyona будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, вони стали переможницями Нацвідбору.

Днями в мережі оприлюднили перше відео виступу alyona alyona та Jerry Heil на головній сцені Євробачення-2024. Номер артисткам поставила зіркова режисерка Таню Муіньо, відома роботою з Ленні Кравіцем, Біллі Айліш та Елтоном Джоном.

Теги:
Євробачення
музика
Дніпропетровщина
підтримка України
Читайте також:
Сергій Гузь
Автор Сергій Гузь
2 травня, 2024 четвер
У МЗС не знали про Директиву Ради Європи про біженців?
атака РФ, Одеса, 15.03.24
2 травня, 2024 четвер
Експерт з військової контррозвідки Притула пояснив, для чого РФ знищує Одесу
Авріл Хейнс
2 травня, 2024 четвер
Розвідка США спрогнозувала імовірність швидкого завершення агресії РФ проти України
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.37
    Купівля 39.37
    Продаж 39.86
  • EUR
    Купівля 42.2
    Продаж 42.89
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
3 травня
11:09
Оновлено
Вадим Скібіцький
ГУР припустило підготовку Росією наступу на Сумщину та Харківщину, Павлюк заявив про план окупації облцентрів
11:04
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія використовує проти українських військ хімічну зброю та "справедливий мир", якого потребує Україна. Акценти світових ЗМІ 3 травня
10:56
Азов
Азов заявив, що сайт ОП вдруге відхилив їхню петицію про сприяння розблокуванню допомоги США для підрозділу
10:34
Пресреліз
Український маркетинг-форум
Український маркетинг-форум: український реалізм, природа стійкості, нові стратегії розвитку та креативність в умовах війни
10:32
фортифікаційні споруди
Будівництво оборонних споруд у 5 областях добігає завершення
10:20
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 3 травня: скільки коштує долар, євро та злотий
10:14
СБУ затримала
Шпигував за ЗСУ під виглядом прогулянок з собакою: СБУ затримала харків'янина
10:11
окупанти танк
РФ планує розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар'їнки, пробиваючись до Покровська і Курахового, - ЗСУ
10:07
OPINION
Анатолій Амелін
Чому Україна не має шансу на процвітання
10:00
Ексклюзив
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
"На Часів Яр у противника можуть піти місяці": Згурець про ймовірність втрати міста
10:00
Всесвітній день свободи преси
3 травня - Всесвітній день свободи преси: журналістика та її роль у сучасному світі
09:58
новини Львівщини
Росія зранку обстріляла Курахове: двоє загиблих, є поранені
09:52
Зеленський зустрівся в Києві з головою МЗС Британії Кемероном: деталі неоголошеного візиту
09:49
обстріл, ППО
Міноборони РФ заявило про ліквідацію 6 БПЛА над Кримом та Білгородщиною
09:32
Новини компаній
Завод Ferrexpo
Показники безпеки Ferrexpo у 2023 році залишаються на високому рівні
09:28
діти, війна з Росією
В Україні зросла кількість дітей, загиблих і поранених унаслідок агресії РФ
09:01
окупанти танк
"Параноїдальний страх Путіна перед Заходом": за даними розвідки США, оборонний бюджет РФ сягнув 25% усіх витрат
09:00
фейк, розсилка
"Україна вербує білоруських дітей для здійснення терактів": у Центрі стратегічних комунікацій спростували брехливе відео
08:43
Сергій Стаховський
"Це просто рішення-алібі МОК": Стаховський про допуск росіян до Олімпіади під нейтральним прапором
08:24
США Японія
Проєкт на $3 млрд: США і Японія розробляють ракету, здатну збивати гіперзвукову зброю
08:19
Верховна Рада, 28 липня 2023
В апараті Ради прокоментували відсутність на сайті тексту проєкту про заборону діяльності УПЦ МП
08:04
OPINION
Павло Вернівський
Хто сказав, що Росія — це проблема тільки України?
07:44
Байден
В адміністрації Байдена пояснили, чому він назвав Японію "ксенофобною" поряд з Індією, Росією та Китаєм
07:35
розбита російська техніка
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1270 військових, 58 артсистем і 22 танки
07:25
ЗСУ генштаб війна з Росією
"За тиждень противник не просунувся": у ЗСУ розповіли про ситуацію навколо Часового Яру
07:12
Уперше створений без використання шкіри: королю Чарльзу ІІІ презентували коронаційний сувій
06:59
Киргизстан
МЗС Киргизстану закликало громадян утриматися від поїздок до Росії
06:40
Джо Байден
Байден зменшить увагу до війни в Україні у передвиборчий період, - Politico
06:35
Олімпіакос, Ліга конференцій
Ліга конференцій: результати перших матчів півфіналу
06:33
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина готова повністю припинити торгівлю з Ізраїлем через гуманітарну ситуацію в Газі
06:19
Володимир Путін і Сергій Шойгу
ISW оцінив відносини Шойгу й Путіна після невдач Кремля в досягненні військових цілей в Україні
06:18
США і РФ
Російські військові увійшли на авіабазу в Нігері, де розміщені війська США, - Reuters
05:58
Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР МО України
Росія використовує "тришаровий" план з дестабілізації України, – розвідка
05:39
Грузія та США
Прем'єр-міністр Грузії відмовився відвідати США через закон про "іноагентів"
05:35
П'єр-Емерік Обамеянг, Марсель - Аталанта, Ліга Європи
Ліга Європи: результати перших матчів півфіналу
04:51
Дмитро Пєсков
Пєсков відхрещується від застосування РФ хімічної зброї: російські фейки і маніпуляції за 2 травня
04:15
Крим, Севастополь, Атеш
"Є пріоритетною метою": партизани розвідали склад ракет для ППО у Криму
03:10
Валерій Бондар, Шахтар
"Розумію, у країні війна, але і про футболістів треба думати": гравець "Шахтаря" поскаржився на спеку у Києві
02:01
фейк, пропаганда, Володимир Соловйов, дезінформація, російські фейки
Росія намагається дискредитувати Українську формулу миру. Пояснення ЦПД
01:33
Молодіжна збірна України, Україна U21
Олімпіада-2024: збірна України з футболу дізналась останнього суперника
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV