Jerry Heil і alyona alyona розповіли, скільки вже вдалося зібрати на зруйновану росіянами школу на Дніпропетровщині
Представниці України на Євробаченні-2024 збирають 10 млн грн через платформу UNITED24 на відбудову розбомбленої Росією школи на Криворіжжі, загальний кошторис відновлення закладу складає 70 млн грн
Про це вони розповіли в інтервʼю "Радіо Свобода".
Учасниці Євробачення-2024 від України Alyona Alyona і Jerry Heil поділилися, що вирішили допомогти зібрати кошти на відбудову гімназії у Великій Костромці на Криворіжжі, адже їх вразили життєві історії двох вчительок цього навчального закладу – Людмили Таранович та Тетяни Магди. Після початку повномасштабної війни обидві залишилися в селі й намагалися допомагати рідній школі.
За словами директорки Ольги Дашко, гімназія зазнала обстрілів і важкою артилерією, і "градами", і ракетами. У гімназії Великої Костромки наразі дистанційно навчається до 250 дітей, колектив закладу складає близько 30 людей. Частина учнів – в евакуації, але всі вчителі - удома.
Через платформу UNITED24 Alyona Alyona і Jerry Heil планують під час Євробачення в Мальме зібрати 10 млн грн ($250 тис.). Директорка гімназії каже, що загалом кошторис відбудови складає 70 млн грн. Якими будуть ще джерела фінансування, в школі поки не знають.
"Відтоді, коли технічні експерти сказали, що більшість конструкцій вціліла й школа підлягає відбудові, ми весь час жили надією: школу відбудують. Але ми ніколи не думали, що будемо в центрі уваги не тільки всієї України, а й світу, що буде такий розголос. Ми вже й плакали з колегами, коли дивилися, як весь світ збирає для нас кошти", - поділилась Ольга Дашко.
Станом на 29 квітня на відбудову великокостромської школи зібрали трохи менше від половини запланованої суми – понад $100 тис. До 25 травня хочуть назбирати ще $150 тис.
"Ми щиро впевнені в тому, що якраз тема відбудови буде близька всім країнам, деякі з них є аполітичні. Але донатити на відбудову – це така блага річ, і особливо, коли ми починаємо розповідати про оці ключі від дому і говоримо, що є люди, які втратили дім. А що таке втратити дім? Це втратити минуле. Втратити все своє життя, спогади, щасливі моменти, все, що пов'язане, в основному, все таке ж з домом. І це дуже б 'є в серце європейців… Вони не можуть собі уявити, що це таке. І що це таке – проводити уроки онлайн, що це таке – розкидати дітей з одного класу по світу, забрати дитинство. Це страшно. І коли ми говоримо про unlock the childhood чи rebuilding, про те, що це ребілдинг, їх це торкається. І всі проявляють отаке суперрозуміння. Тому ми саме обрали таку тему і сподіваємось, що нам вдасться", – додала alyona alyona.
68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та Alyona Alyona будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, вони стали переможницями Нацвідбору.
Днями в мережі оприлюднили перше відео виступу alyona alyona та Jerry Heil на головній сцені Євробачення-2024. Номер артисткам поставила зіркова режисерка Таню Муіньо, відома роботою з Ленні Кравіцем, Біллі Айліш та Елтоном Джоном.
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