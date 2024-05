Режисерка кліпів Гаррі Стайлза та The Weeknd Таню Муіньо поставила номер для alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні-2024

Про це представниці України на пісенному конкурсі повідомили в інтервʼю Billboard.

Уродженка Одеси, українська кліпмейкерка Таню Муіньо стала постановницею номера України на головній сцені в Мальме.

"Ви можете собі уявити, що ми відчували, коли зрозуміли, що будемо з нею працювати. Вона надзвичайно талановита, і те, що вона робить, є таким важливим для нас, тому що вона не тільки талановита українка, яка почала працювати в Голлівуді, але вона зробила те, чого ніхто в музичній індустрії не робив до неї, і ми дуже пишаємося нею", - прокоментувала Jerry Heil.

Alyona alyona та Jerry Heil виконають на Malmö Arena пісню Teresa & Maria.

"Вона — частина нашої культури. Так, це союз українських дів", - додала реперка.

Деталі шоу не розкриваються. У доробку режисерки співпраця із найвідомішими світовими артистами та дві номінації на премію "Греммі" — найпрестижнішу музичну нагороду сучасності. Кліпи українки набирають мільйонні перегляди за лічені дні та місяцями обговорюються в мережі.

Таню Муіньо — відома за кордоном і має великий попит серед музичних виконавців. Українська режисерка співпрацює з багатьма популярними артистами. У жовтні 2023 року вийшов кліп, знятий нею для Ленні Кравіца. Кліп Гаррі Стайлза "As It Was", також знятий Таньою, потрапив до п'ятірки претендентів на статуетку "Греммі" у номінації "Найкраще музичне відео" в 2023 році. Окрім Стайлза, Муіньо працювала з Біллі Айліш, Lil Nas X, Карді Бі, Lizzo, The Weeknd, Post Malone, Брітні Спірс, Елтоном Джоном. З українських артистів Муіньо зараз знімає лише для Монатіка.

У 2021 році її кліп для американського репера Lil Nas X на пісню Montero (Call Me By Your Name) здобув перемогу у номінації "Найкраще відео" за версією премії MTV Europe Music Awards.

68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та Alyona Alyona будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, вони стали переможницями Нацвідбору.