Харківське видавництво Vivat відкриває нову книгарню у Чернівцях 

Про це повідомили у телеграм-каналі "Непозбувний книгочитун".

Харківське видавництво Vivat, у друкарню якого 23 травня росіяни поцілили ракетою, менш ніж за місяць після трагедії відкриває нову книгарню. Книжковий магазин відчинить свої двері у Чернівцях уже цих вихідних, 15 та 16 червня. Нова книгарня Vivat розташована за адресою вул. Героїв Майдану, 4.

Під час відкриття заплановані літературні заходи.

15 червня, о 12:00, відбудеться дитячий майстер-клас "В книжечку на згадку робимо закладку". Поробку виготовлятимуть разом зі студією "Дарина Арт".

Пізніше у суботу, о 15:00, Світлана Тараторіна та Марина Горбатюк проведуть дискусію "Українське фентезі в часи війни: Розвага чи повчання?". Вони говоритимуть про те, як сучасне українське фентезі може служити як засобом розваги, так і джерелом важливих життєвих уроків у контексті війни.

Ввечері, о 18:00, Дара Корній та Євгенія Кужавська проведуть розмову "Магія міфів: Як українська міфологія допомагає дітям зрозуміти війну" про те, як важливо допомагати дітям підтримувати емоційну стійкість у складні часи, формуючи важливі життєві уроки.

У неділю, о 13:00, Світлана Кирилюк та Оксана Качура обговорюватимуть роман "За ситуаціями" Ольги Кобилянської, звертаючи увагу на маніфест жіночої самостійності у творах письменниці.

Удар по типографії в Харкові: що відомо

У четвер, 23 травня, Росія завдала ракетного удару по Харкову, влучивши в одну з найбільших типографій у Європі "Фактор-друк", де друкуються книжки майже всіх українських видавництв. Унаслідок цього удару загинули 7 людей, ще 21 людина поранена. 25 травня видавництво Vivat опублікувало імена сімох загиблих під обстрілом працівників друкарні в Харкові.

"Фактор-друк" — типографія, яка входить до групи компаній "Фактор". Видавництво Vivat і книгарні Vivat входять до холдингу, але друкарня також виробляла книги для інших видавництв. Видавництво "Клуб сімейного дозвілля" підтвердило, що друкує багато своїх книжок у "Фактор-друк".

Володимир Зеленський повідомив, що спалено 50 тис. книжок. Власник поліграфічного комбінату "Фактор-Друк" Сергій Політучий повідомив, що удар по друкарні зменшить потужність всієї галузі на 40%.

27 травня видавництво Vivat оприлюднило список книжок, знищених російським ударом по друкарні у Харкові.

Українці вирішили підтримати видавництво Vivat та замовили понад 5 тис. посилок з книжками.