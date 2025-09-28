Кінотеатри під загрозою закриття: чи справді Netflix хоче купити Warner Bros. Пояснюємо

За чутками, Netflix готується до масштабної угоди з Warner Bros., що може назавжди змінити правила гри в Голлівуді та остаточно утвердити перемогу стрімінгових ресурсів над кінотеатрами. Більше про це розповісти Еспресо.

Витоки чуток: від боксерського рингу до Wall Street

фото: reuters

Поголоски про можливе придбання Warner Bros. Discovery (WBD) компанією Netflix з’явилися нещодавно, одразу після успішного злиття Paramount і Skydance, яке сталося на початку серпня.

Тоді виникла нова медіакомпанія Paramount Skydance Corp. під керівництвом Девіда Еллісона (син засновника Oracle, однієї з найбільших компаній світу). Це об'єднання активів Paramount (CBS, Paramount+, Paramount Pictures) з виробничими потужностями Skydance (фільми, анімація, ігри), спрямоване на модернізацію контенту, стрімінгу та технологій для конкуренції з Netflix і Disney.

Тепер Paramount Skydance Corp. націлилася на Warner Bros. Discovery, яка останнім часом потопає в боргах тому шукає варіанти, як залишитися на плаву.

Зрозуміло, що для Netflix поява такого сильного конкурента є небажаною. Тому вони почали самі "промацувати ґрунт" потенційної угоди.

Першим це повідомив журналіст Puck News Ділан Байерс, посилаючись на "надійне джерело в Голлівуді". За його словами, Netflix розглядає можливість подати заявку на активи WBD, зокрема студію Warner Bros. і стрімінговий сервіс HBO Max, але не на всю компанію з її кабельними мережами.

Іскрою для пліток стала несподівана зустріч: співзасновник Netflix Тед Сарандос був помічений поруч з CEO WBD Девідом Заславим на боксерському поєдинку Кроуфорд–Альварес у Лас-Вегасі. Це співпадіння не залишилося непоміченим у медіа, де його інтерпретували як сигнал про закулісні переговори.

У Wall Street Journal написали про дуже вагомий інтерес Paramount Skydance Corp до WBD, що підігріло спекуляції про "війну ставок" серед гігантів ринку за майбутнє Warner Bros. Discovery. Адже на тлі цих новин, акції WBD зросли, хоч і не надто.

Чи реалізується угода: бар'єри та перспективи

Наразі угода залишається на рівні чуток, тобто такий сценарій не є виключеним, хоч і поки малоймовірним.

Адже WBD є обтяжена величезними боргами в $35 млрд. Кажуть, компанія планує розкол на дві частини: студію та стрімінг окремо від кабельних активів. Netflix, за оцінками видання Investing, зацікавлений саме в "студійній" частині, що могло б прискорити процес. Однак аналітики дещо скептичні, адже регуляторні бар'єри у США стосовно медіа, насамперед антимонопольні перевірки, можуть затягнути або заблокувати угоду зі створення такого стрімінгового гіганта на ринку.

Тому фаворитом на можливий продаж лишається вже згаданий Paramount-Skydance Девіда Еллісона. Він нібито має "багатошарову готівкову пропозицію" для WBD. Компанія запропонувала $22–24 за акцію Warner Bros. Discovery, а це десятки мільярдів за весь пакет. Адже Еллісон хоче купити всю компанію, а не частину, як Netflix.

Оцінка WBD коливається навколо $41 млрд ринкової капіталізації плюс $35 млрд боргів, що робить повну угоду вартістю близько $70–80 млрд. Однак саме "студійний" сегмент (Warner Bros. Pictures, HBO, DC Comics) оцінюється десь у $40 млрд.

Думки експертів: від оптимізму до тривоги

Логотип Warner Bros. Discovery, фото: Warner Bros. Discovery

CEO Netflix Тед Сарандос якось назвав кінотеатри "застарілою концепцією", а "порятунком Голлівуду" нібито є саме стрімінгові ресурси.

Так, справжня війна між традиційним кінопрокатом і стрімінговими платформами почалася ще тоді, коли Netflix відмовився від класичної моделі ексклюзивних прем’єр у кіно й почав одночасно випускати фільми онлайн на додачу до численних серіалів.

Тому з одного боку є кінотеатральні мережі, які десятиліттями були основним джерелом доходу для студій і відстоюють модель великого екрану. Вони наполягають, що без прокату не буде "блокбастерів", адже лише кінотеатри здатні збирати сотні мільйонів доларів за перші тижні показу і покривати величезні витрати на них. А без "блокбастерів" кінотеатри можуть стати нерентабельними і закриватися.

З іншого боку є стрімінгові гіганти на кшталт Netflix, які свої стрімким злетом доводять, що майбутнє – у цифровій дистрибуції: глядачі хочуть дивитися прем’єри вдома, на власних умовах, тому сервіси можуть зібрати мільйони підписників по всьому світу навіть без кінотеатральної інфраструктури.

Це протистояння загострилося під час пандемії COVID-19, коли багато студій були змушені відмовитися від кіноекранів і віддати пріоритет власним стрімінгам. Яскравий приклад фільм "Тенет" Крістофера Нолана, який провалився в прокаті через пусті зали, тому його швидко випустили на HBO Max, хоч цього і не хотів режисер, який відстоює кінотеатри. Тому Нолан пішов від Warner Bros. до Universal і там зняв свого оскароносного "Оппенгеймера".

Якщо Netflix справді придбає Warner Bros., ця війна може вийти на новий рівень – адже під одним дахом опиняться і величезна кіностудія з традиційними прокатними відносинами, і найпотужніший у світі стрімінг, який відкрито ставить під сумнів необхідність самих кінотеатрів. А це значно похитне шальки терезів у бік стрімінгу, а не кінотеатрів.

Тому у Yahoo пишуть, що придбання Warner Bros. компанією Netflix було б "жахливою подією для майбутнього кіно".

"Прагнення Netflix знищити кінотеатри набуває потенційно дуже страшного повороту. Хоча злиття Warner Bros. та Paramount створює певний набір можливих проблем, злиття Netflix та Warner Bros. потенційно може стати вирішальним фактором для кінематографа. На даний момент Netflix явно не зацікавлений у перегляді фільмів у кінотеатрах. Вони хочуть, щоб люди дивилися фільми та шоу вдома на своїх телевізорах та телефонах", - відзначають у виданні.

Як кажуть експерти з Morningstar, значно реальнішою справді є угода саме з Paramount-Skydance, яка має сенс для скорочення конкуренції на стрімінговому ринку, хоч і потребуватиме значного фінансування. Однак за словами Річарда Грінфілда з LightShed Partners гроші не є проблемою для Paramount-Skydance через величезне багатство родини Еллісонів.

"Хоча інвестори WBD можуть сподіватися на конкурентні пропозиції від Netflix, Amazon або Apple, не вважаю, що хтось із них ймовірно зробить ставку, знаючи, що вони майже напевно не зможуть виграти", - відзначив експерт.

Деякі аналітики попереджають, що поточна ціна акцій WBD може бути "перегрітою" через спекуляції про угоду. Тому реальна доля Warner Bros. досі під питанням.

Історія Warner Bros.: від злету та все більшого піке

кадр з фільму Гаррі Поттер (2011) із заставкою компанії, фото: скрін

Warner Bros. була заснована в 1923 році братами Гаррі, Альбертом, Семом і Джеком Уорнерами, і починалася як скромна сімейна справа в Голлівуді. Польсько-єврейські іммігранти, брати Уорнер розпочали з кінопрокату та невеликих кінотеатрів у Пенсільванії, але їхній прорив стався з впровадженням звуку в кіно. У 1927 році Warner Bros. випустила "Співак джазу" – перший повнометражний фільм зі звуком, який революціонізував індустрію та зробив студію піонером "золотої ери" Голлівуду. Цей успіх дозволив компанії інвестувати в масштабні проєкти та розбудувати власну студію в Бербанку, Каліфорнія.

У 1930-х роках Warner Bros. стала відомою завдяки гангстерським драмам, як-от "Ворог суспільства" (1931) з Джеймсом Кегні, та мюзиклам, що закріпили її репутацію інноваційної студії.

Warner Bros. здобула світову популярність завдяки культовим стрічкам, які формували кінематограф протягом десятиліть. У 1942 році "Касабланка" стала класикою романтичної драми, отримавши три "Оскари" та залишаючись культурним феноменом. У 1970-х студія випустила "Брудний Гаррі" з Клінтом Іствудом, закріпивши себе в жанрі екшену. У 2000-х Warner Bros. домінувала завдяки франшизам: Матриця (всі фільми принесли понад $1,8 млрд), Гаррі Поттер ($7,2 млрд у світовому прокаті всіх частин), Володар Кілець (разом із New Line Cinema заробили $3 млрд), трилогія "Темний лицар" (понад $2,4 млрд) та багато інших фільмів з комерційним успіхом та похвалою кінокритиків.

Однак останні роки Warner Bros. Discovery (WBD), створена після злиття WarnerMedia з Discovery у 2022 році, зіткнулася з фінансовими труднощами, що призвели до боргу в $35 млрд. Основна причина – дороге злиття AT&T і Time Warner у 2018 році за $85 млрд, яке обтяжило компанію боргами, а потім Discovery додав $14,3 млрд боргових зобов’язань. Пандемія COVID-19 посилила ситуацію: закриття кінотеатрів у 2020–2021 роках призвело до провалу кількох релізів і змусило студію випускати фільми одночасно на HBO Max, що викликало конфлікти з режисерами та скоротило касові збори. Високі витрати на стрімінг (HBO Max втрачав $3 млрд щороку до ребрендингу в Max), скасування проєктів, як "Бетгьорл" ($90 млн), і судові позови додали фінансового тиску. Крім того, страйки сценаристів і акторів у 2023 році зупинили виробництво, зменшивши дохід.

Тепер компанія змушена скорочувати витрати, відмовлятися від багатьох дорогих проєктів і шукати нову бізнес-модель, аби вижити в епоху цифрових трансформацій.