Вийшов новий трейлер української науково-фантастичної трагікомедії "Ти – космос"

Про це Еспресо повідомили у Kinomania.

У центрі сюжету — український космічний далекобійник Андрій Мельник, який перевозить ядерні відходи з Землі на супутник Юпітера. Після несподіваного вибуху Землі, уламки якої знищують все навколо, Андрій залишається останньою людиною у Всесвіті. Та раптом на звʼязок виходить француженка Катрін, яка потребує допомоги. Попри відстань та перешкоди, Андрій вирішує врятувати її за будь-яку ціну.

Фільм підкорює аудиторію в Європі.

Крім того, фільм вже отримав неабияку відзнаку на більш ніж пʼятдесяти міжнародних фестивалях. Серед ключових — головні нагороди на науково-фантастичних фестивалях у Страсбурзі, Трієсті, Парижі, Бостоні, Невшателі. А вже на початку жовтня "Ти – космос" позмагається за головну нагороду в Європейській конкурсній програмі Одеського міжнародного кінофестивалю.

В український прокат фільм вийде 20 листопада.

Режисером і сценаристом науково-фантастичної трагікомедії став Павло Остріков. Продюсерами виступили Володимир Яценко й Анна Яценко.

У фільмі знялися Володимир Кравчук, Леонід Попадько, Дарія Плахтій, Алексія Депікер.

На кінофестивалі 6, 9 та 12 липня відбулася швейцарська прем’єра стрічки "Ти — Космос".

На офіційному сайті Paris International Fantastic Film Festival стрічку назвали "рідкісною та піднесеною науково-фантастичною перлиною з України, яка заслуговує на увагу в кінотеатрах".

Науково-фантастичний фільм Павла Острікова "Ти - Космос" відібрали до секції Panorama - найстарішого у світі фестивалю жанрового кіно Sitges.

відібрали Наприкінці вересня "Ти – Космос" здобула перші міжнародні нагороди на кінофестивалі в Страсбурзі.

На початку листопада науково-фантастична трагікомедія здобула 3 нагороди на кінофестивалі Trieste Science+Fiction Festival.

У листопаді фільм отримав нагороду на FilmFestival Cottbus у Німеччині та The Thessaloniki International Film Festival у Греції.

Стрічка "Ти — Космос" отримала два головні призи на міжнародному фестивалі фантастичних фільмів у Парижі.

Наприкінці березня фільм отримав приз журі кінофестивалю наукової фантастики у Вероні.



