Вийшов новий трейлер української науково-фантастичної трагікомедії "Ти – космос"
Компанія ForeFilms представила новий трейлер і постер романтичного фільму Павла Острікова "Ти – космос", головного героя в якому зіграв актор та військовослужбовець Володимир Кравчук
Про це Еспресо повідомили у Kinomania.
У центрі сюжету — український космічний далекобійник Андрій Мельник, який перевозить ядерні відходи з Землі на супутник Юпітера. Після несподіваного вибуху Землі, уламки якої знищують все навколо, Андрій залишається останньою людиною у Всесвіті. Та раптом на звʼязок виходить француженка Катрін, яка потребує допомоги. Попри відстань та перешкоди, Андрій вирішує врятувати її за будь-яку ціну.
Фільм підкорює аудиторію в Європі.
Крім того, фільм вже отримав неабияку відзнаку на більш ніж пʼятдесяти міжнародних фестивалях. Серед ключових — головні нагороди на науково-фантастичних фестивалях у Страсбурзі, Трієсті, Парижі, Бостоні, Невшателі. А вже на початку жовтня "Ти – космос" позмагається за головну нагороду в Європейській конкурсній програмі Одеського міжнародного кінофестивалю.
В український прокат фільм вийде 20 листопада.
Режисером і сценаристом науково-фантастичної трагікомедії став Павло Остріков. Продюсерами виступили Володимир Яценко й Анна Яценко.
У фільмі знялися Володимир Кравчук, Леонід Попадько, Дарія Плахтій, Алексія Депікер.
- На кінофестивалі 6, 9 та 12 липня відбулася швейцарська прем’єра стрічки "Ти — Космос".
- На офіційному сайті Paris International Fantastic Film Festival стрічку назвали "рідкісною та піднесеною науково-фантастичною перлиною з України, яка заслуговує на увагу в кінотеатрах".
- Науково-фантастичний фільм Павла Острікова "Ти - Космос" відібрали до секції Panorama - найстарішого у світі фестивалю жанрового кіно Sitges.
- Наприкінці вересня "Ти – Космос" здобула перші міжнародні нагороди на кінофестивалі в Страсбурзі.
- На початку листопада науково-фантастична трагікомедія здобула 3 нагороди на кінофестивалі Trieste Science+Fiction Festival.
- У листопаді фільм отримав нагороду на FilmFestival Cottbus у Німеччині та The Thessaloniki International Film Festival у Греції.
- Стрічка "Ти — Космос" отримала два головні призи на міжнародному фестивалі фантастичних фільмів у Парижі.
- Наприкінці березня фільм отримав приз журі кінофестивалю наукової фантастики у Вероні.
