Кліматичні активісти спричинили тимчасове закриття Рейксмузею в Амстердамі 

Про це пише ArtNews.

Кліматичні активісти з групи Extinction Rebellion (XR) заблокували Рейксмузей - один із найвідоміших і найважливіших музеїв світу, який присвячений історії, мистецтву та культурі Нідерландів. Активісти XR у жовтих костюмах і масках запустили жовті димові шашки біля музею. Декілька протестувальників прикували себе до паркану біля входу та вимагали від Рейксмузею розірвати відносини зі своїм головним спонсором - нідерландським транснаціональним банком ING Group.

За інформацією XR, банк фінансує проєкти, які сприяють зміні клімату.

"Незрозуміло, як Рейксмузей може дозволити собі фінансуватися ING, найбільшим фінансовим рушієм кліматичної кризи", - заявив представник XR нідерландському інформаційному агентству ANP.

Активіст додав, що музей дає можливість "великому забруднювачу" ховатися за відомими витворами мистецтва з історії Нідерландів.

У відповідь у музеї заявили, що закрили свої двері, щоб захистити відвідувачів, персонал і твори мистецтва.

"Будь-які дії, які ставлять все під загрозу, є неприйнятними", — наголосили в Рейксмузеї.

Поліція повідомила, що заарештувала 33 протестувальників XR, які прикували себе до огорожі, і перемістила їх в інше місце. Представник поліції уточнив, що їм дали можливість провести демонстрацію на найбільшій площі Амстердама, Музейній площі, але активісти відмовилися.

"Демонстрантам дали деякий час для цього, але, на жаль, вони не дотрималися інструкцій. Тим самим вони порушили закон про публічні демонстрації", - уточнили в поліції.

Представники банку наголосили, що "завжди відкриті до діалогу".

Кілька музеїв і творів мистецтва в усьому світі стали мішенями кліматичних активістів за останні кілька років.