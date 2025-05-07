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Колишні співробітниці звинуватили музиканта Смокі Робінсона в сексуальному насильстві та побитті

Дар'я Тарасова
7 травня, 2025 середа
14:43
Культура

Чотири жінки подали позов проти музиканта Смокі Робінсона та його дружини Френсіс із загальною компенсацією за кількома звинуваченнями на суму не менше $50 млн

Зміст

Про це пише Variety.

6 травня колишні співробітниці подали до Вищого суду Лос-Анджелеса на вокаліста, автор пісень, творця гурту The Miracles Смокі Робінсона, звинувачуючи його у сексуальному насильстві, нападі та незаконному позбавленні волі.

Чотири жінки позиваються проти Робінсона та його дружини Френсіс. Усі вони висунули схожі заяви про те, що Робінсон сексуально домагався їх під час їхньої роботи покоївками в його резиденції в Чатсворті, штат Каліфорнія. Жінки також заявили, що Френсіс створила ворожу робочу атмосферу, використовуючи "етнічно зневажливі слова та мову". Також її звинуватили в тому, що вона не вживала належних заходів для запобігання неправомірним діям, попри те, що знала, що Робінсон врегулював справи попередніх жінок, які стверджували про подібні напади.

У позові детально описаний досвід чотирьох жінок, які працювали на Робінсона. Перша жінка, яка фігурує у справі як Доу, працювала з січня 2023 року по лютий 2024 року, перш ніж була змушена звільнитися через неодноразові напади та домагання. У позові стверджується, що вона працювала у вихідні, коли Робінсон зазвичай возив Френсіс до салону манікюру та поспішав додому, щоб побути наодинці з Доу. Опинившись там, він покликав її до своєї спальні та замкнув двері, а після душу почав сексуально домагатися, попри її протести. У позові стверджується, що він нападав на неї щонайменше сім разів.

Друга Доу працювала на Робінсона з травня 2014 року по лютий 2020 року та зазнала нападів щонайменше 23 разів. Ймовірні напади почалися в другій половині 2016 року, коли він надіслав їй текстові повідомлення, щоб зустрітися з нею в тих місцях його помешкання, де не було камер відеоспостереження. Він "хапав її та починав проникати в її піхву пальцями, завдаючи їй нестерпного болю, а потім починав ґвалтувати її".

Робінсон найняв третю Доу з лютого 2012 року до квітня 2024 року, яка висунула аналогічні звинувачення, як і перша Доу, і каже, що її неодноразово ґвалтували щонайменше 20 разів. В одному випадку, коли вона чинила опір його залицянням, він запропонував їй $500 за оральний секс, від якого вона відмовилася. Четверта Доу працювала особистим асистентом і шеф-кухарем Френсіс з жовтня 2006 року до квітня 2024 року і каже, що вперше на неї напали у 2007 році, коли вона супроводжувала Робінсона до його будинку в Лас-Вегасі.

Усі Доу заявляють, що не вживали заходів проти Робінсона, боячись втратити засоби до існування, сімейних репресій або через сором. Деякі з них боялися, що це може вплинути на їхній імміграційний статус.

 

Теги:
Новини
Світ
Кримінал
музика
Шоу-бізнес
зґвалтування
США
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