Козловський відзначив рік на війні та поділився, як змінилося його життя
Український музикант та військовослужбовець Віталій Козловський підбив підсумки свого першого року у війську та зізнався, як змінилися його цінності й пріоритети
Про це він написав в instagram.
39-річний український співак Віталій Козловський, який зараз служить у ЗСУ, перевівшися з Нацгвардії, рівно рік тому, 13 червня 2023 року опинився в ТЦК. Пригадуючи той день, військовий поділився, що попереду бачив лише невідомість і жах.
"Рівно рік тому в цей день я сидів в ТЦК і підписував документ з путівкою в невідомість… і жах", - зауважив Козловський.
Він зазначив, що відтоді його життя дуже змінилося, а найбільше - цінності, погляди й пріоритети.
"Перш за все тепер – моя дитина, мій синочок, моя дружина, моя родина", - зізнався артист.
Він закликав усіх цінувати кожну мить, проведену з рідними.
Наприкінці листопада Козловський вразив розповіддю про те, як вони з побратимами ледь не загинули. У той день вони відчули смерть. Їхні позиції 2,5 години крили снарядами. Він показав уламки касетних боєприпасів.
13 червня минулого року Віталій Козловський показав фото з військкомату. Він отримав повістку, а представниця артиста уточнила, що співаку вручили мобілізаційне розпорядження з направленням до військової частини. Уже за тиждень музикант показався у військовій формі та з бойовою зброєю і розповів, як утилізовуватиме ворога. Побратими змінили зовнішність артисту, збривши йому бороду.
Наприкінці листопада Козловський вразив розповіддю про те, як вони з побратимами ледь не загинули. У той день вони відчули смерть. Їхні позиції 2,5 години крили снарядами. Він показав уламки касетних боєприпасів.
У жовтні стало відомо, що Козловський пішов з Нацгвардії і перейшов на службу до ЗСУ.
Наприкінці березня Козловський випустив кліп, у якому показав свою вагітну дружину, а в квітні розповів, що вони з дружиною Юлією 25 лютого стали батьками.
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