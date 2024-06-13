Козловський відзначив рік на війні та поділився, як змінилося його життя

Про це він написав в instagram.

39-річний український співак Віталій Козловський, який зараз служить у ЗСУ, перевівшися з Нацгвардії, рівно рік тому, 13 червня 2023 року опинився в ТЦК. Пригадуючи той день, військовий поділився, що попереду бачив лише невідомість і жах.

"Рівно рік тому в цей день я сидів в ТЦК і підписував документ з путівкою в невідомість… і жах", - зауважив Козловський.

Він зазначив, що відтоді його життя дуже змінилося, а найбільше - цінності, погляди й пріоритети.

"Перш за все тепер – моя дитина, мій синочок, моя дружина, моя родина", - зізнався артист.

Він закликав усіх цінувати кожну мить, проведену з рідними.

Наприкінці листопада Козловський вразив розповіддю про те, як вони з побратимами ледь не загинули. У той день вони відчули смерть. Їхні позиції 2,5 години крили снарядами. Він показав уламки касетних боєприпасів.

13 червня минулого року Віталій Козловський показав фото з військкомату. Він отримав повістку, а представниця артиста уточнила, що співаку вручили мобілізаційне розпорядження з направленням до військової частини. Уже за тиждень музикант показався у військовій формі та з бойовою зброєю і розповів, як утилізовуватиме ворога. Побратими змінили зовнішність артисту, збривши йому бороду.

Наприкінці листопада Козловський вразив розповіддю про те, як вони з побратимами ледь не загинули. У той день вони відчули смерть. Їхні позиції 2,5 години крили снарядами. Він показав уламки касетних боєприпасів.

У жовтні стало відомо, що Козловський пішов з Нацгвардії і перейшов на службу до ЗСУ.

Наприкінці березня Козловський випустив кліп, у якому показав свою вагітну дружину, а в квітні розповів, що вони з дружиною Юлією 25 лютого стали батьками.