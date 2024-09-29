Літературна премія "Смолоскип-2024" для молодих авторів оголосила лавреатів

Про це повідомила пресслужба видавництва.

Проза

Лауреатства першого ступеня присуджено не було.

Другий ступінь здобула Юлія Ніколаєва (Львів) за фантастичну повість-притчу "Двори".

Лауреатом третього ступеня став: Микола Оліярник за збірку оповідань "Мертвий продавець квітів".

Лауреати четвертого ступеня: Ірина Волосевич, Ольга Зінченко, Назарій Назаров, Володимир Омельченко.

Есеїстика

Лауреатства першого та другого ступенів присуджено не було.

Лауреаткою третього ступеня стала Єлизавета Восковнюк за нонфік "Фантасти на війні".

Лауреаткою четвертого ступеня стала Євгенія Генова за збірку есеїв "Мої бабусі не дожили до війни"

Поезія

Лауреатства першого ступеня немає.

Лауреаткою другого ступеня стала Валерія Домрачова (Київ) за збірку "Терміново розмірено і у своєму темпі шукаю роботу".

Лауреатка третього ступеня - Юліана Лесняк за збірку "Дитячий майдачник".

Лауреати четвертого ступеня: Олена Волкогон, Світослав Жаботинський, Богдан Мельник, Крістіна Піголь, Олександра Хопта, Павло Шикін, Павло Щепан.

Журі також відзначило творчість окремих учасників та учасниць конкурсу:

Івана Бережного, Андрія Голубєва, Марії Каменської, Антона Капуцинова, Олександри Квочки, Олександри Кириченко, Вікторії Климчук-Длугач, Валерії Кнолль, Юлії Лукієнко, Віктора Мальківського, Любомири Мельникової, Лідії Міщенко, Ірини Павленко, Іллі Рудійка, Аліни Стаменової, Максима Чуркова, Вікторії Шкабой, Ганни Щавінської, Ївги Ярошенко.

Конкурс відбувається щорічно, безперервно з 1994 року. Лауреатів І та ІІ ступенів "Смолоскип" друкує окремими книжками. "Смолоскип" друкуватиме підсумкову антологію, куди увійдуть усі лауреати І, ІІ, ІІІ та IV ступенів.

У складі журі конкурсу були поетка Олена Гусейнова, поет й автор прози Мирослав Лаюк, літературознавець, директор видавництва "Смолоскип" Ростислав Семків.

Видання "Читомо" зазначає, що літературний конкурс видавництва "Смолоскип" — щорічний конкурс для молодих українських літераторів та науковців, заснований 1994 року. Вік учасників — від 18 до 28 років. В окремих номінаціях журі визначає лавреатів І, II, III та IV премій.



У конкурсі перемагали відомі зараз автори та авторки Софія Андрухович, Сергій Жадан, Маріанна Кіяновська, Андрій Кокотюха, Олег Коцарев, Дмитро Лазуткін, Мирослав Лаюк, Тарас Прохасько, Мар’яна Савка, Ірина Шувалова та багато інших.

"Ми міркуємо про те, щоб видати окрему антологію "Смолоскипа", яка буде складатися саме з голосів комбатантів і комбатанток, тому що це надзвичайно добре характеризує нашу літературу, яка реагує на виклики, і яка є голосом і свідченням опору", — зазначив Семків.