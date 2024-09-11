Мовник TVO, через який Канада профінансувала "Росіяни на війні", не показуватиме пропагандистський фільм
Канадська мережа TV Ontario, через яку Канадський медіафонд (Canada Media Fund) профінансував пропагандистський фільм "Росіяни на війні", не показуватиме цю стрічку, що нормалізує звірства РФ проти мирного населення України
Про це йдеться у заяві ради директорів TVO, оприлюдненій на їхньому сайті.
"Ми прислухалися до українсько-канадської громади та до їхнього вдумливого та щирого уточнення. Рада директорів TVO вирішила поважати відгуки, які ми отримали, і TVO більше не підтримуватиме та не транслюватиме Russians at War ("Росіяни на війні")", - наголосив голова ради директорів TVO Кріс Дей.
Він також повідомив, що TVO перевірить процес фінансування цього проєкту та використання їхнього бренду.
Канадська мережа TVO є агенцією при міністерстві освіти провінції Онтаріо та некомерційною благодійною організацією.
Документальну стрічку режисерки з Росії Анастасії Трофімової, що відбілює злочини російських солдатів в Україні та показу російських військових "не звірами, а звичайними людьми", планують показати 13 вересня на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Після цього стрічка мала вийти в ефір TVO.
Відомо, що Канадський медіафонд виділив $340 тис. бюджетних коштів, які TVO спрямував на зйомки фільму колишньої ведучої телеканалу Russia Today (RT) і російсько-канадської документалістки Трофімової, в яких російських воєнних злочинців показують "звичайними людьми у незвичайній ситуації".
У Департаменті канадської спадщини висловили обурення через те, що уряд Канади профінансував пропагандистський фільм, режисерка якого "увійшла на суверенну українську територію разом із загарбницькими російськими військами, порушивши таким чином українське законодавство, український суверенітет і, можливо, порушивши санкції Канади".
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У позаконкурсній програмі Венеційського кінофестивалю на початку вересня показали документальний фільм росіянки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні", яким вона хоче показати світу, що російські військові, "не звірі, а звичайні люди".
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Генконсул України в Торонто Олег Ніколенко та посолка України в Канаді Юлія Ковалів виступили з різкою критикою Міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF) за намір показати пропагандистську стрічку Russians at war Анастасії Трофімової.
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На міжнародній онлайн-платформі Change.org канадська організація OSUDemocracy оприлюднила петицію до організаторів Міжнародного кінофестивалю в Торонто з вимогою не показувати фільм "Росіяни на війні", який нормалізує звірства Росії проти мирного населення України. У петиції наголосили, що фільм, профінансований Канадським медіафондом — державно-приватним партнерством між Департаментом канадської спадщини та канадською кабельною індустрією — привертає увагу громадськості до російського агресора, не звертаючи належної уваги на жахливі воєнні злочини, скоєні проти українських цивільних.
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