Мовник TVO, через який Канада профінансувала "Росіяни на війні", не показуватиме пропагандистський фільм

Про це йдеться у заяві ради директорів TVO, оприлюдненій на їхньому сайті.

"Ми прислухалися до українсько-канадської громади та до їхнього вдумливого та щирого уточнення. Рада директорів TVO вирішила поважати відгуки, які ми отримали, і TVO більше не підтримуватиме та не транслюватиме Russians at War ("Росіяни на війні")", - наголосив голова ради директорів TVO Кріс Дей.

Він також повідомив, що TVO перевірить процес фінансування цього проєкту та використання їхнього бренду.

Канадська мережа TVO є агенцією при міністерстві освіти провінції Онтаріо та некомерційною благодійною організацією.

Документальну стрічку режисерки з Росії Анастасії Трофімової, що відбілює злочини російських солдатів в Україні та показу російських військових "не звірами, а звичайними людьми", планують показати 13 вересня на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Після цього стрічка мала вийти в ефір TVO.

Відомо, що Канадський медіафонд виділив $340 тис. бюджетних коштів, які TVO спрямував на зйомки фільму колишньої ведучої телеканалу Russia Today (RT) і російсько-канадської документалістки Трофімової, в яких російських воєнних злочинців показують "звичайними людьми у незвичайній ситуації".

У Департаменті канадської спадщини висловили обурення через те, що уряд Канади профінансував пропагандистський фільм, режисерка якого "увійшла на суверенну українську територію разом із загарбницькими російськими військами, порушивши таким чином українське законодавство, український суверенітет і, можливо, порушивши санкції Канади".