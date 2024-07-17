Музикант Кайл Гасс пожартував про замах на Трампа, потім перепросив та скасував тур 

Про це пише Reuters.

Комедійно-роковий дует Tenacious D, створений американськими акторами Джеком Блеком і Кайлом Гассом, перебуває в турі в Австралії. Під час концерту в Сіднеї 14 липня стався інцидент, через який музиканти вирішили призупинити решту свого австралійського туру.

На відео, яке поширювалося в соціальних мережах, видно, як Кайлу Гассу дарують торт до дня народження, а Блек закликає його загадати бажання. Тоді Гасс промовив: "Не промахніться в Трампа наступного разу", - і задув свічки.

13 липня 2024 року на передвиборчому мітингу поблизу міста Батлер (Пенсильванія, США) кандидат в президенти Дональд Трамп зазнав легкого поранення правого вуха. Випущена по ньому куля злегка торкнулася політика та вразила людину за його спиною.

У вівторок, 16 липня, Гасс перепросив в Instagram за свою "серйозну нерозсудливість" і сказав, що коментарі були недоречними, небезпечними та жахливою помилкою. Блек також відреагував на інцидент, зазначивши, що не буде виправдовувати мову ненависті чи заохочувати політичне насильство в будь-якій формі.

"Після довгих роздумів я більше не вважаю доцільним продовжувати тур Tenacious D, і всі майбутні творчі плани призупинено", — оголосив Блек.

Джек Блек, який зіграв головну роль у фільмах "Школа року", "Канікули" та "Джуманджі", є активним прихильником Джо Байдена та відвідав захід зі збору коштів для його переобрання в червні.

Гурт Tenacious D був створений у 1994 році Гассом і Блеком у Лос-Анджелесі. Їхнє шоу в Ньюкаслі 16 липня було скасовано. Також скасовані раніше заплановані концерти в Брісбені, Мельбурні та Аделаїді, а також у Новій Зеландії.

Слова Гасса викликали різку критику з боку австралійських політиків, включаючи посла Австралії в США Кевіна Радда, який сказав, що люди, які жартують про насильство, викликають у нього нудоту і що вони повинні "вирости та знайти гідну роботу".

Сенатор Ральф Бабет від партії "Єдина Австралія" заявив, що групу слід негайно депортувати.

У кандидата в президенти США Дональда Трампа стріляли на передвиборчому мітингу у Пенсильванії 13 липня. Після звуків стрілянини його евакуювали зі сцени зі слідами крові на обличчі.

Під час свого виступу репер 50 Cent показав зображення, на якому прифотошопив обличчя Трампа до обкладинки альбому. Він виконав пісню Many Men, в якій описує власний досвід, коли в нього вистрелили дев’ять разів у Квінсі.