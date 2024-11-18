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На аукціон виставлять листи Шарля де Голля, знайдені в банківському сховищі

Дар'я Тарасова
18 листопада, 2024 понедiлок
10:43
Культура

У Парижі продадуть раніше не бачені листи та артефакти, що належали колишньому президенту Франції Шарлю де Голлю, знайдені у сейфі в банківському сховищі

Зміст

Про це пише The Guardian.

Аукціонний дім Artcurial наступного місяця виставить раніше не бачену кореспонденцію та артефакти, що належали колишньому президенту Франції Шарлю де Голлю. Скарбниця документів включає зашифровані листи, які генерал писав своїй матері, перебуваючи в німецькому полоні під час Першої світової війни.

Листи є частиною документів та особистих речей де Голля, знайдених у сейфі в банківському сховищі на початку цього року. Аукціонний дім продемонструє також рукопис знаменитого звернення генерала, яке транслювало BBC, у якому він закликав французів чинити опір нацистському правлінню. Але рукопис не продається.

Коли родина колишнього президента попросила оглянути сейф, який зберігав син де Голля Філіп, який помер у березні цього року, жоден з членів родини не мав уявлення про кількість чи важливість листів, документів та особистих справ всередині.

"Це була повна несподіванка. Лише адмірал Філіп де Голль мав доступ до сейфа, тож коли ми його відкрили, ми навіть не підозрювали, що там знайдемо. Це була казкова скарбниця. Історія життя генерала де Голля, рятівника Франції", - поділився аукціоніст Стефан Обер.

Документи допомагають простежити життя де Голля від дитинства до його перебування у військовій школі Сент-Сір і періоду в Лондоні під час війни, коли він організовував опір.

Окрім листа Вінстона Черчилля, є також лист де Голлю від співачки, танцівниці та акторки американського походження Жозефіни Бейкер, яка була учасницею французького опору і яка залишила неоднозначний підпис генералу.

"Існує дуже незвичайне листування з Жозефіною Бейкер. Ми також маємо ці зашифровані листи, які генерал надсилав своїй матері, коли він був у полоні під час Першої світової війни. Ми все ще намагаємося встановити, який код він використовував і що він сказав. Вони змогли спілкуватися, але тільки де Голль і його мати знали код", - додав Обер.

Де Голль був захоплений німцями в березні 1916 року і провів у полоні 32 місяці, протягом яких він п'ять разів намагався втекти, щоб повернутися до французьких військ. Під час ув'язнення він написав своїй матері Жанні через Червоний Хрест. У грудні 1918 року він повернувся до Франції.

Загалом на аукціон 16 грудня буде виставлено 350 лотів, зокрема оповідання, написані в 1908 році молодим Шарлем де Голлем, раніше не опубліковані блокноти, що містять його думки, політичний аналіз і літературні оцінки, годинник LIP, який носив де Голль у 1960-х роках, і годинник, подарований йому сестрою президента США Джона Кеннеді Юніс.
 

Теги:
Новини
Світ
Франція
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