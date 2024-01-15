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На Євробачення-2024 від Грузії поїде співачка, яка підтримала Україну у розвʼязаній РФ війні

15 січня, 2024 понедiлок
13:07
Культура На фото: Нуца Буладзе

Співачка Нуца Буладзе, яка засудила російську військову агресію в Україні, представлятиме Грузію на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме

Про це повідомили організатори Євробачення в Instagram.

Грузія визначилася з представницею країни на Євробачення-2024. На сцені пісенного конкурсу у Мельме виступатиме 26-річна співачка Нуца Буладзе.

"Мрії здійснюються! Це величезна відповідальність, і я зроблю все можливе, щоб з гордістю представляти свою улюблену країну на Євробаченні в травні", - прокоментувала артистка.

У 2015 році Буладзе перемогла на грузинському шоу "X-Фактор". У 2023 році вона також брала участь в American Idol, де пройшла до топ 12. 

Нуца виступала і в Росії, однак, у червні 2023 року у розлогому дописі на Facebook оголосила, що відмовляється від усіх проєктів та корпоративних пропозицій у Росії.

"Росія - це не той ринок, де я б хотіла продовжувати свою кар'єру зараз або в майбутньому. Попри безліч пропозицій, я відмовилася від усіх проєктів і корпоративних пропозицій. Це моє рішення є абсолютно твердим і виваженим. Мої виступи у Росії та/або для росіян навіть не розглядаються. Ба більше, мене запрошують на благодійний концерт в Україні. На цьому концерті я ще раз висловлю свою думку – Росія – окупант! Я казатиму це скрізь і завжди", - наголосила Буладзе.

68-й пісенний конкурс Євробачення, участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.

Представника від України оберуть на Національному відборі, який відбудеться 3 лютого. 10 фіналістів обрало професійне журі, а за ще одного голосували українці в "Дії". ANKA стала 11-ю учасницею, яку обрали українці голосуванням у Дії. Організатори Нацвідбору оприлюднили композиції, з якими учасники фіналу змагатимуться за право представляти Україну у Мальме. 

Наразі у рейтингу букмекерів Україні пророкують 2 місце.


 

Євробачення
Грузія
музика
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