Нагадування про терор РФ: в Уельсі показали українську стрічку "20 днів у Маріуполі"
В Уельсі, який є частиною Великої Британії, у межах фестивалю українського кіно показали оскароносний документальний фільм Мстислава Чернова про перші дні повномасштабного вторгнення "20 днів у Маріуполі"
Про це інформує посольство України у Великій Британії.
Вказано, що показ відбувся 16 червня у місті Кардіфф.
"Показ фільму, нагородженого премією "Оскар", став важливим нагадуванням про триваючий російський терор, про жахливі злочини геноцидної політики держави-терориста, а також про те, що Україна продовжує боротьбу за свою територіальну цілісність, незалежність та суверенітет", - наголосили у посольстві.
Там подякували партнерам з Міжпартійної групи друзів України в Парламенті Уельсу, генеральному прокурору, міністру з питань Конституції Міку Антоніву, депутату Сенедду Алану Девісу, а також усім активістам української громади за збереження та популяризацію української культури.
"Дякуємо Уельсу за те, що пліч-о-пліч продовжує стояти з нашою державою та надавати необхідну допомогу", - додали у посольстві.
Що відомо про "20 днів у Маріуполі"
Цього року стрічка принесла перший в історії нашої держави "Оскар" для України. Фільм переміг у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".
Згодом Міністерство внутрішніх справ України показало відеоінтервʼю з заступником начальника відділу поліції Донеччини Володимиром Нікуліним, який став одним із головних героїв оскароносного документального фільму Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" та допоміг знімальній групі виїхати з оточеного міста.
Воєнний кореспондент, режисер фільму "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов поділився, що створювати стрічку було боляче протягом всього шляху.
18 лютого стрічка "20 днів у Маріуполі" перемогла в номінації "Найкращий документальний фільм" на британській премії BAFTA.
Документалка також посіла у списках найкращих фільмів, складених виданням The Guardian, 4-те місце у Великій Британії та 6-те - у США. Видання IndieWire, яке спеціалізується на кіноіндустрії та кінооглядах, також назвало найкращі художні та документальні фільми 2023 року. Воно зібрало думку 158 кінокритиків з усього світу, і "20 днів у Маріуполі" опинився у топ-10 найкращих документалок року.
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