Нагадування про терор РФ: в Уельсі показали українську стрічку "20 днів у Маріуполі"

Про це інформує посольство України у Великій Британії.

Вказано, що показ відбувся 16 червня у місті Кардіфф.

"Показ фільму, нагородженого премією "Оскар", став важливим нагадуванням про триваючий російський терор, про жахливі злочини геноцидної політики держави-терориста, а також про те, що Україна продовжує боротьбу за свою територіальну цілісність, незалежність та суверенітет", - наголосили у посольстві.

Там подякували партнерам з Міжпартійної групи друзів України в Парламенті Уельсу, генеральному прокурору, міністру з питань Конституції Міку Антоніву, депутату Сенедду Алану Девісу, а також усім активістам української громади за збереження та популяризацію української культури.

"Дякуємо Уельсу за те, що пліч-о-пліч продовжує стояти з нашою державою та надавати необхідну допомогу", - додали у посольстві.

Що відомо про "20 днів у Маріуполі"

Цього року стрічка принесла перший в історії нашої держави "Оскар" для України. Фільм переміг у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Згодом Міністерство внутрішніх справ України показало відеоінтервʼю з заступником начальника відділу поліції Донеччини Володимиром Нікуліним, який став одним із головних героїв оскароносного документального фільму Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" та допоміг знімальній групі виїхати з оточеного міста.

Воєнний кореспондент, режисер фільму "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов поділився, що створювати стрічку було боляче протягом всього шляху.

18 лютого стрічка "20 днів у Маріуполі" перемогла в номінації "Найкращий документальний фільм" на британській премії BAFTA.

Документалка також посіла у списках найкращих фільмів, складених виданням The Guardian, 4-те місце у Великій Британії та 6-те - у США. Видання IndieWire, яке спеціалізується на кіноіндустрії та кінооглядах, також назвало найкращі художні та документальні фільми 2023 року. Воно зібрало думку 158 кінокритиків з усього світу, і "20 днів у Маріуполі" опинився у топ-10 найкращих документалок року.