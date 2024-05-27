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Головна Культура Невиліковно хвора Селін Діон планує записати телеконцерт, який стане її останнім виступом 

Невиліковно хвора Селін Діон планує записати телеконцерт, який стане її останнім виступом 

27 травня, 2024 понедiлок
10:15
Культура Селін Діон

Канадська співачка Селін Діон, яка страждає на синдром ригідної людини, не втрачає надії співати і готується до телевізійного запису, який може стати її останнім виступом

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Про це повідомляє Sun.

56-річна популярна канадська співачка Селін Діон, яка страждає на синдром ригідної людини, що викликає скутість м'язів, доки хворий не втрачає здатності рухатися та розмовляти, сподівається, що зможе провести останній виступ.

Інсайдери видання повідомили, що Селін Діон розглядає можливість телевізійного запису. Канадська суперзірка працювала над своїм голосом вдома, намагаючись боротися з хворобою.

"Селін не відмовляється від бажання знову співати. Вже понад пів року вона працює з тренерами з голосу, учасниками групи та спеціалістами. Вона вірить, що могла б випустити фільм-концерт, у якому б вона виконала свої найбільші хіти", - поділилося джерело.

Незабаром на Prime Video вийде новий документальний фільм "Я: Селін Діон", у якому співачка розповість свою історію про те, як хвороба вплинула на її життя.

Володарка "Греммі" майже зникла з публічного поля, відколи оголосила, що у неї діагностували синдром Мерша-Вольтмана у 2022 році. Хвороба, яку також називають синдромом ригідної людини, є рідкісним неврологічним захворюванням, яке викликає у людей болісні м’язові спазми. Через це вона скасувала свої концерти.

У серпні сестра Селін Діон Клодетт розповіла, що родина не може знайти жодних ефективних ліків, але мати надію важливо.

У листопаді 2023-го її вперше за 3 роки побачили на публіці, Діон відвідала хокейний матч у Лас-Вегасі та зустрілась із гравцями  "Монреаль Канадієнс".

У квітні 2024 року вона детальніше розповідала про своє життя з хворобою та як займається 5 днів на тиждень з різними спеціалістами.

Теги:
музика
Шоу-бізнес
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