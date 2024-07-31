Організатори "Виделкаfest", де стався скандал із Соловій, у захваті, що на них звернула увагу Скабєєва

Відповідне сторіс вона поширила в instagram.

Виконавча директорка фестивалю "Виделкаfest" Іванка Антонюк поширила в сторіс повідомлення про те, що російська пропагандистка Ольга Скабєєва написала про інцидент, що стався на їхньому заході. У п'ятницю, 26 липня, українська співачка Христина Соловій стала однією з учасниць фестивалю в місті Чорноморськ. Спілкуючись із глядачами, артистка запитала, чи подобається їм стара назва, а потім прокоментувала колишню назву "Іллічівськ" сама: "Повна х**ня".

Судячи з емодзі, представниця фестивалю в захваті від того, що путіністка Скабєєва написала про те, що сталося під час виступу Соловій. Слід зазначити, що, описуючи події, Скабєєва викривила інформацію. Відповідаючи співачці на питання, чи подобалася їм попередня назва міста, глядачі вигукували лише відповідь "ні".

"Ашалєть, про нас пише Скабєєва", - зазначила Антонюк.

Фото: instagram Христини Соловій

Христина Соловій поділилась цим сторіс виконавчої директорки в своєму instagram. Вона нагадала, що кілька днів тому організатори просили вибачення за "таку прикру помилку у виборі артиста".



"Схоже, це таки я помилилась з фестом. Огидна огида", - прокоментувала Соловій.

Фото: instagram Христини Соловій

Інцидент потрапив на відео, і в соцмережах частина користувачів розкритикувала Соловій за грубу лексику. Разом із тим інші подякували артистці за те, що привернула увагу до важливості декомунізації.

Пізніше організатори фестивалю перепросили за слова Христини Соловій.

Після виступу артистки кілька місцевих жителів написали заяву до поліції за порушення громадського порядку, за використання обсценної лексики в публічних місцях. У поліції підтвердили, що на Соловій склали протокол за дрібне хуліганство. Співачці загрожує або штраф, або громадські роботи, або виправні роботи з відрахуванням 20% процентів заробітку, або 15 діб адмінарешту. Рішення залежатиме від суду.