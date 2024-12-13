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Підсипав наркотики та зґвалтував: троє чоловіків висунули нові звинувачення проти Diddy

Дар'я Тарасова
13 грудня, 2024 п'ятниця
16:40
Культура На фото: репер Diddy

Троє чоловіків звинуватили заарештованого хіп-хоп-магната Шона Diddy Комбза в тому, що він підсипав у їхні напої наркотики, а потім зґвалтував, поки вони були непритомні

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Про це пише Euronews.

Троє чоловіків подали до суду на американського музичного продюсера Шона Diddy Комбза, стверджуючи, що магнат підсипав їм наркотики та зґвалтував.

Позови, які були подані анонімно до суду штату, доповнюють хвилю судових позовів про сексуальне насильство проти репера та продюсера. Один із чоловіків заявив, що Комбз напоїв його наркотиками та зґвалтував у 2020 році, коли вони зустрілися в номері продюсера в готелі InterContinental на Таймс-сквер, щоб обговорити виплати, які чоловік мав отримати як давній працівник підприємця.

Інший стверджує, що він познайомився з Комбзом у 2019 році в нічному клубі на Манхеттені, і його запросили на вечірку в номері Комбза в готелі Park Hyatt, де його також напоїли наркотикам і зґвалтували.

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Чоловік сказав, що намагався чинити опір, перш ніж наркотичний напій подіяв, і він втратив свідомість. Він також сказав, що отримав $2500 після нападу від чоловіка, який записував усе на відео.

Третій чоловік стверджує, що під час літньої вечірки в 2020 році в особняку Комбза в Іст-Гемптоні, штат Нью-Йорк, музикант і колеги з його звукозаписного лейбла дали йому наркотики і зґвалтували його.

Нью-йоркський адвокат Томас Джуффра, який у четвер подав позови від імені чоловіків, сказав, що Diddy використовував свою владу та багатство, щоб скористатися позивачами, а потім гарантував їхнє мовчання за допомогою погроз і страху.

"Ці скарги сповнені брехні. Ми доведемо, що вони неправдиві, і вимагатимемо санкцій проти кожного неетичного адвоката, який подав проти нього вигадані позови", — написали адвокати Комбза в заяві, відмовившись уточнювати подробиці.

Що відомо про справу Шона Diddy Комбза

У вересні Шона Комбза заарештували за звинуваченнями в торгівлі людьми в сексуальних цілях і рекеті. Репер влаштовував розкішні "білі вечірки", на які запрошував зірок першого ешелону та ЗМІ для висвітлення події. Проте ближче до ночі репер оголошував, що "дітям час спати", і починалася неофіційна частина вечора, яку сам Комбз називав Freak Offs (словник американського сленгу визначає Freak Offs як "мастурбувати" або "займатися нестримним або нетрадиційним сексом"). Під час Freak Offs відбувалися не просто оргії, а, як повідомляється в судових документах, мали місце зґвалтування, насильство та примус, зокрема і неповнолітніх.

Адвокат Тоні Базбі заявив, що понад 100 імовірних жертв подадуть позов проти репера Шона Diddy Комбза за звинуваченнями в сексуальних домаганнях, зґвалтуванні та сексуальній експлуатації. Найменшій жертві 9 років.

Джастін Бібер є однією з імовірних жертв Diddy. Коли йому було 15 років, він проводив багато часу з музичним продюсером, а також неповнолітнім відвідував "білі вечірки". Аналізуючи після арешту Diddy творчість Бібера, фанати знайшли чимало відсилань до подій того часу. Нещодавно Бібер зізнався, що мав важку наркотичну залежність. Коментуючи арешт репера, музикант назвав скандал за участі Diddy абсолютно огидним. За словами джерел, Бібер перебуває у "психологічно важкому стані".

У жовтні команда юристів Шона Комбза звинуватила уряд США в організації наклепницької кампанії шляхом змови зі ЗМІ з метою підірвати справедливий суд. У детальному документі адвокати просять розглянути відповідні засоби правового захисту, зокрема, і потенційне відведення свідків або зняття всіх звинувачень у його обвинувальному висновку.

У неділю, 8 грудня, Jay-Z, репера, справжнє ім'я якого Шон Картер, звинуватили в тому, що він разом із Шоном Diddy Комбзом зґвалтував 13-річну дівчинку у 2000 році.


 

Теги:
Новини
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музика
Шоу-бізнес
скандал
зґвалтування
США
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