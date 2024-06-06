"Писав заяву на відпустку": Сергій Жадан розповів, що під час концерту в Палаці спорту вже був рекрутом

Про це він сказав у коментарі Lb.ua.

Український письменник, громадський діяч Сергій Жадан, який 6 червня повідомив, що долучився до 13-ї бригади Національної гвардії "Хартія", розповів про своє рішення. Він поділився, що вони давно збиралися мобілізуватися.

"Починаючи з зими – готувалися, проходили ВЛК, наразі перебуваємо на вишколі. Ми – це члени гурту "Жадан і Собаки", нас троє", - уточнив письменник.

Як і повідомлялося раніше, Жадан проходитиме службу в харківській "Хартії".

"Це наша велика родина. Ми допомагали її створювати, стояли у витоків, підтримували як волонтери... Коли був поетичний вечір у Палаці спорту в Києві, я вже був рекрутом і писав заяву на відпустку – керівництво поставилося з розумінням, мене відпустили. Тим більше вечір був благодійний, і всі зароблені гроші ми передали на "Хартію", - уточнив він.

Великий концерт письменника відбувся 25 травня.

"Як далі буде з творчою діяльністю – побачимо. Наразі, повторюся, ми – рекрути", - додав Жадан, зазначивши, що говорити про те, чим саме він займатиметься у війську, також зарано.

13-та бригада оперативного призначення "Хартія" (13 БрОП) входить до складу Національної гвардії України. Після початку російського вторгнення у 2022 році у Харкові було створене ДФТГ "Хартія", яке входило до 127-ї бригади ТрО. Підрозділ брав участь у боях за Харків і під Харковом. Взимку 2022 року воював під Бахмутом. На початку 2023 року переформований на 13-ту бригаду НГУ в рамках кампанії "Гвардія наступу".

6 червня Сергій Жадан виклав фото у військовій формі та повідомив, що проходить вишкіл. Уперше про те, що письменник має намір долучитися до війська, стало відомо наприкінці березня.

5 червня він анонсував вихід нової прозової книжки, оповідання до якої написав протягом останніх місяців.