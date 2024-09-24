Після арешту репера Diddy за секс-торгівлю і рекет його музика стала популярнішою
Прослуховування творчості Шона Diddy Комбса виросло на 18,3%, проте експерти вважають, що це лише спосіб дізнатися більше про репера - через пошук інформації в Google
Про це пише Euronews.
Компанія Luminate, яка займається аналітикою та дослідженнями продажів на музичному ринку США, заявила, що кількість прослуховувань композицій репера Шона Diddy Комбса виросла в середньому на 18,3% протягом тижня після його арешту порівняно з попередніми 7 днями.
Професор менеджменту музичного бізнесу в Музичному коледжі Берклі Джордж Говард поділився, що не здивований таким підвищенням цікавості. Для нього прослуховування музики схоже на пошук виконавця в Google. Це лише спосіб задовольнити цікавість.
"Музика просто стає ще одним джерелом інформації, коли люди намагаються збагнути звірства. Це наче як: "Як би звучала музика людини, чий мозок працює таким чином?", - зазначив Говард.
З огляду на кілька бізнесів Комбса — від Revolt TV до горілки Ciroc, з якою він більше не пов’язаний — Говард переконаний, що багато людей, швидше за все, думають про репера як про бізнесмена, а не як про музиканта.
"Має сенс і природна цікавість, яку викликають подібні звинувачення. Це як проїжджати повз автокатастрофу. Людям хочеться дивитися", - пояснив експерт.
Зростання кількості прослуховувань треків після скандальних звинувачень не рідкість. Після виходу документального фільму про R. Kelly, якого звинуватили в сексуальних домаганнях за участю жінок та неповнолітніх дівчаток, прослуховування його музики майже подвоїлося.
Говард також зауважив, що важливу роль в цьому процесі відіграє анонімність.
"Уявіть, що ви зараз заходите в музичний магазин і кажете: "Так, я хочу купити цей диск Diddy", - додав він.
54-річний американський репер Diddy заарештований за секс-торгівлю і рекет без права внесення застави. Двоє суддів відмовились надати Комбсу право на заставу, яка включала б $50 млн, а також паспорти його дітей і матері. Вони побоюються, що він залякуватиме свідків. Чоловікові висунули федеральні звинувачення в торгівлі людьми в сексуальних цілях і рекеті. Комбс не визнав себе винним.
Арешт репера відбувся приблизно через шість місяців після того, як федеральні органи влади, які проводили розслідування щодо торгівлі людьми в сексуальних цілях, провели обшуки в його будинках у Лос-Анджелесі та Маямі.
На відео від 5 березня 2016 року, яке CNN оприлюднило 17 травня, Комбз, одягнений лише в білий рушник, б’є R&B-співачку Кессі в готелі, яка була його протеже та на той момент дівчиною. Кадри з відео дуже нагадують опис інциденту в готелі InterContinental в Лос-Анджелесі, описаного в позові Вентури. Згодом Diddy зізнався у побитті колишньої дівчини Кессі після оприлюднення відео нападу.
Кессі подала до суду на репера в листопаді 2023 року через "роки сексуального, фізичного та емоційного насильства". Позов спричинив інтенсивну перевірку Комбза. А протягом наступних місяців було подано ще кілька позовів, а також розпочато федеральне кримінальне розслідування щодо торгівлі людьми в сексуальних цілях, яке призвело до проведення рейдів у особняках Комбза в Лос-Анджелесі та Маямі.
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