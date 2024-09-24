Після арешту репера Diddy за секс-торгівлю і рекет його музика стала популярнішою

Про це пише Euronews.

Компанія Luminate, яка займається аналітикою та дослідженнями продажів на музичному ринку США, заявила, що кількість прослуховувань композицій репера Шона Diddy Комбса виросла в середньому на 18,3% протягом тижня після його арешту порівняно з попередніми 7 днями.

Професор менеджменту музичного бізнесу в Музичному коледжі Берклі Джордж Говард поділився, що не здивований таким підвищенням цікавості. Для нього прослуховування музики схоже на пошук виконавця в Google. Це лише спосіб задовольнити цікавість.

"Музика просто стає ще одним джерелом інформації, коли люди намагаються збагнути звірства. Це наче як: "Як би звучала музика людини, чий мозок працює таким чином?", - зазначив Говард.

З огляду на кілька бізнесів Комбса — від Revolt TV до горілки Ciroc, з якою він більше не пов’язаний — Говард переконаний, що багато людей, швидше за все, думають про репера як про бізнесмена, а не як про музиканта.

"Має сенс і природна цікавість, яку викликають подібні звинувачення. Це як проїжджати повз автокатастрофу. Людям хочеться дивитися", - пояснив експерт.

Зростання кількості прослуховувань треків після скандальних звинувачень не рідкість. Після виходу документального фільму про R. Kelly, якого звинуватили в сексуальних домаганнях за участю жінок та неповнолітніх дівчаток, прослуховування його музики майже подвоїлося.

Говард також зауважив, що важливу роль в цьому процесі відіграє анонімність.

"Уявіть, що ви зараз заходите в музичний магазин і кажете: "Так, я хочу купити цей диск Diddy", - додав він.

54-річний американський репер Diddy заарештований за секс-торгівлю і рекет без права внесення застави. Двоє суддів відмовились надати Комбсу право на заставу, яка включала б $50 млн, а також паспорти його дітей і матері. Вони побоюються, що він залякуватиме свідків. Чоловікові висунули федеральні звинувачення в торгівлі людьми в сексуальних цілях і рекеті. Комбс не визнав себе винним.

Арешт репера відбувся приблизно через шість місяців після того, як федеральні органи влади, які проводили розслідування щодо торгівлі людьми в сексуальних цілях, провели обшуки в його будинках у Лос-Анджелесі та Маямі.

На відео від 5 березня 2016 року, яке CNN оприлюднило 17 травня, Комбз, одягнений лише в білий рушник, б’є R&B-співачку Кессі в готелі, яка була його протеже та на той момент дівчиною. Кадри з відео дуже нагадують опис інциденту в готелі InterContinental в Лос-Анджелесі, описаного в позові Вентури. Згодом Diddy зізнався у побитті колишньої дівчини Кессі після оприлюднення відео нападу.

Кессі подала до суду на репера в листопаді 2023 року через "роки сексуального, фізичного та емоційного насильства". Позов спричинив інтенсивну перевірку Комбза. А протягом наступних місяців було подано ще кілька позовів, а також розпочато федеральне кримінальне розслідування щодо торгівлі людьми в сексуальних цілях, яке призвело до проведення рейдів у особняках Комбза в Лос-Анджелесі та Маямі.



