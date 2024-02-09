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Головна Культура Після звільнення Залужного Оксана Забужко згадала про "знак" під час інавгурації Зеленського

Після звільнення Залужного Оксана Забужко згадала про "знак" під час інавгурації Зеленського

9 лютого, 2024 п'ятниця
16:37
Культура Оксана Забужко

Українська письменниця, інтелектуалка Оксана Забужко пригадала інцидент, який стався у 2019 році під час інавгурації Володимира Зеленського, та поділилась, що у ньому вбачає

Про це вона написала у Facebook.

Українська письменниця, публіцистка та політична активістка Оксана Забужко звернула увагу на те, що на тлі обговорення звільнення президентом України Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ ніхто не згадує про "знак" під час інавгурації-2019. На її думку, інциденти з українськими президентами мали привернути увагу людей з розвинутою уявою.

"2010 - двері ВР, що самі собою стали зачинятись перед Януковичем на вході,  = "геть з України!". 2014 - солдат-вартовий, що впав непритомним під час інавгурації Порошенка, = "війна", 2019 - президентське посвідчення, що сповзло з подушечки в руках у військового, — тоді містики були говорили, що новий президент, мовляв, "погорить на конфлікті з армією", і я 4,5 року з усім належним смиренням свідка історичних подій чекала, коли ж цей "спойлер" спрацює", - написала Забужко.

Письменниця зауважила, що давно усвідомила, що в Бога на Україну свої плани. 

"Моя справа — розрізняти сюжети, в яких потрібно Йому допомагати, і ті, в яких Він обійдеться без мене, — за всіма ознаками, зараз якраз і є той другий випадок", - наголосила вона.

Теги:
Оксана Забужко
Володимир Зеленський
Валерій Залужний
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