Після звільнення Залужного Оксана Забужко згадала про "знак" під час інавгурації Зеленського

Про це вона написала у Facebook.

Українська письменниця, публіцистка та політична активістка Оксана Забужко звернула увагу на те, що на тлі обговорення звільнення президентом України Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ ніхто не згадує про "знак" під час інавгурації-2019. На її думку, інциденти з українськими президентами мали привернути увагу людей з розвинутою уявою.

"2010 - двері ВР, що самі собою стали зачинятись перед Януковичем на вході, = "геть з України!". 2014 - солдат-вартовий, що впав непритомним під час інавгурації Порошенка, = "війна", 2019 - президентське посвідчення, що сповзло з подушечки в руках у військового, — тоді містики були говорили, що новий президент, мовляв, "погорить на конфлікті з армією", і я 4,5 року з усім належним смиренням свідка історичних подій чекала, коли ж цей "спойлер" спрацює", - написала Забужко.

Письменниця зауважила, що давно усвідомила, що в Бога на Україну свої плани.

"Моя справа — розрізняти сюжети, в яких потрібно Йому допомагати, і ті, в яких Він обійдеться без мене, — за всіма ознаками, зараз якраз і є той другий випадок", - наголосила вона.