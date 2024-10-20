Помер 48-річний ексгітарист гурту "ВВ" Олексій Мельченко

Про це повідомляє Анна П'ятакова у facebook.

Зі слів дівчини, вона спілкувалася і дружила з Мельченком, коли їм було по 20-25 років.

"Він любив музику, був надзвичайно талановитим бас-гітаристом. Його життя, на жаль, обірвалося 10 днів тому. Олексій Мельченко… Шкода, що так рано, що так сумно… Спочивай з миром, друже. Всі, хто знав Льошу, згадайте його сьогодні. Сподіваємося, він уже в кращому світі", - написала Анна.

У коментарях до допису Анни друзі та знайомі діляться спогадами про Олексія, а також публікують архівні кадри.

"Ми з ним росли, як рідні брати. На жаль, не знайшов більше фоток, але це у пам'ять. Сподіваюся, Бог, багатий милістю, змилується і ми зустрінемось знову!" - пише Олександр Дмитрович та додає архівні фото.

Фото: Олександр Дмитрович





Фото: Олександр Дмитрович





Фото: Олександр Дмитрович



"Яка сумна звістка.. Людина якою я пишався, що ми знайомі... Пам'ятаю його з першої зустрічі ще з початку 1990-х.. завдяки йому я закохався в бас-гітару ...Дуже яскрава особистість... Дуже шкода, що так рано, співчуття всім рідним...", - пише Олександр Пелтей.