Португальський художник Рапозо створив на піску роботу, присвячену Україні

Про це повідомили в телеграм-каналі Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

З нагоди Дня захисників і захисниць України португальський художник Вітор Рапозо створив роботу з піску на узбережжі. Цією роботою він хотів подякувати тим, хто боронить свободу України, а також розповісти про волю як унікальну силу українців.



Це вже сьомий твір Вітора на пляжах Алгарве, присвячений Україні.

Фото: facebook МЗС

Фото: facebook МЗС

"Наша філософія та здатність робити неможливе можливим завдяки волі не лише розповідає світові більше про нас, українців. Такий стиль життя має потенціал стати популярним серед мільйонів іноземців як мотивація долати труднощі та йти вперед", - додали в Міністерстві закордонних справ України.

Фото: facebook МЗС

Фото: facebook МЗС