Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Португальський художник Рапозо створив на піску роботу, присвячену Україні

Португальський художник Рапозо створив на піску роботу, присвячену Україні

Дар'я Тарасова
3 жовтня, 2024 четвер
12:23
Культура

На пляжі Алгарве в Португалії художник по піску Вітор Рапозо зобразив витинанку, яку присвятив захисникам і захисницям України

Зміст

Про це повідомили в телеграм-каналі Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

З нагоди Дня захисників і захисниць України португальський художник Вітор Рапозо створив роботу з піску на узбережжі. Цією роботою він хотів подякувати тим, хто боронить свободу України, а також розповісти про волю як унікальну силу українців. 
 
Це вже сьомий твір Вітора на пляжах Алгарве, присвячений Україні. 

Фото: facebook МЗС

Фото: facebook МЗС

"Наша філософія та здатність робити неможливе можливим завдяки волі не лише розповідає світові більше про нас, українців. Такий стиль життя має потенціал стати популярним серед мільйонів іноземців як мотивація долати труднощі та йти вперед", - додали в Міністерстві закордонних справ України.

Фото: facebook МЗС

Фото: facebook МЗС

Теги:
Світ
мистецтво
Португалія
підтримка України
Читайте також:
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
1 жовтня, 2024 вiвторок
Перші висновки та наслідки відходу з Вугледара. Колонка Сергія Згурця
Ізраїль
Автор Марина Клюєва
1 жовтня, 2024 вiвторок
"У Ізраїлю, попри складну ситуацію, є розкіш, якої немає в України": дипломат Хара
Тейлор Свіфт
Автор Дар'я Тарасова
2 жовтня, 2024 середа
У США чоловік за $4 тис. купив гітару "з автографом Тейлор Свіфт" і розтрощив її, бо співачка підтримала Камалу Гарріс
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 45.37
    Продаж 46.02
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
3 жовтня
13:40
BookForum у Запоріжжі змінив назву на "Читай Форум" після обурення львівських колег
13:32
Вода
Через ворожі обстріли Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка залишиться без води
13:27
Українські правоохоронці оголосили підозру власнику компанії з РФ, що виготовляє БПЛА "Ланцет" та Zala
13:19
лукашенко, 9 травня 2023
До повітряного простору Білорусі залетіли 3 "шахеди", - "Гаюн"
13:07
Ексклюзив
дрон, БПЛА
Полегшить українським БПЛА польоти над РФ, - військовий ЗСУ Варченко про знищення ворожої РЛС "Небо-М"
13:05
OPINION
Освіта за кордоном: як Україна втрачає своїх дітей
13:04
Вибух
РФ вдарила по прикордонному селу на Чернігівщині: двоє загиблих, серед них дитина
12:56
Смерть зірки "Друзів" Перрі від передозування: лікар Марк Чавес визнав себе винним
12:53
Швейцарія виділить 1, 55 млрд євро на проєкти відновлення в Україні
12:41
Дмитро Лубінець
РФ скоїла в Україні понад 4700 злочинів проти довкілля на $64 млрд, - Лубінець
12:31
Оновлено
електроенергія, графіки відключень
Укренерго скасувало аварійні вимкнення світла на Харківщині та Полтавщині - на Сумщині діють обмеження
12:21
Оновлено
обстріл, ППО
Під ударом склади з КАБами: українські БПЛА вночі атакували військовий аеродром "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ
12:13
Динамо, Ліга чемпіонів
"Гоффенгайм" - "Динамо": онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
12:12
За допомогою клею та ґрунту: росіяни почали по-новому маскувати міни ПФМ-1 "Пелюстка"
12:02
Сирський відвідав один із найгарячіших напрямків фронту та нагородив воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади
12:01
OPINION
Плани Заходу: вовки відносно ситі, і вівці відносно цілі
11:45
ПАРЄ
"Нагадувало дієту в Освенцимі": звільнені з полону РФ українці розповіли ПАРЄ про російські тортури
11:42
собаки
Кримінальну відповідальність за тілесні ушкодження, завдані собаками, несе власник тварин, - Верховний Суд
11:40
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 3 жовтня: скільки коштують євро та долар у банках
11:38
Огляд
світ, міжнародний огляд
США повинні підштовхувати Ізраїль та Україну до переговорів, а Росія посилює контроль над Донеччиною. Акценти світових ЗМІ 3 жовтня
11:30
Ексклюзив
Евакуація мирного населення з прикордонних населених пунктів Харківської області на тлі нового наступу Росії
Примусову евакуацію дітей з правобережжя Куп'янської громади завершать найближчим часом, - начальник МВА Беседін
11:11
впо
Мінреінтеграції затвердило методику оцінки потреб ВПО на рівні громад
11:07
Ексклюзив
окупанти танк
"Зосередили пів мільйона осіб": капітан запасу ВМС ЗС України Риженко назвав цілі росіян щодо низки обласних центрів
11:03
На фото: Тарас Тополя
"Будь-хто може спробувати": фронтмен гурту "Антитіла" Тополя зізнався, чи має політичні амбіції
10:38
Pink Floyd продадуть Sony за $400 млн права на музику, назву та образи
10:37
Укрпошта
Укрпошта запустила голосування за дизайн марки до Дня волонтера
10:25
Затримання дезертира, який коригував ворожі удари по Вінниччині і Сумщині
СБУ затримала дезертира, який коригував ворожі удари по Вінниччині і Сумщині
10:19
Ексклюзив
російські війська
"Ворог постійно тисне, на окремих ділянках має просування": МВА про ситуацію на Куп'янському напрямку 
10:13
Оновлено
Удар по Харкову
РФ атакувала Україну "шахедами" та КАБами: у Харкові через удар по багатоповерхівці 12 постраждалих
10:10
якість повітря
У Києві погіршився стан повітря, КМВА радить зачинити вікна та не виходити на вулицю без нагальної потреби
10:04
модуль РЛС із комплексу 55Ж6МЕ "Небо-МЕ"
Сили оборони уразили ракетами ATACAMS російську РЛС "Небо-М"
10:00
OPINION
Аби перемогти у війні, Україна має стати частиною цивілізовано світу
09:50
Еммануель Макрон
"Ми в небезпеці": Макрон закликав терміново реформувати модель економічного зростання Євросоюзу
09:50
OPINION
Урядова демографічна стратегія є. Потрібен закон
09:07
Махачкала, аеропорт
"Для забезпечення безпеки польотів": Росавіація зупинила роботу аеропортів у Казані та Нижньокамську
08:58
Ілюстративне фото
РФ вночі вдарила по селу Черкаська Лозова на Харківщині: троє постраждалих
08:34
ППО
Нічна атака РФ: сили ППО знищили 78 зі 105 безпілотників
08:31
Кір Стармер
"Змусити Brexit відповідати інтересам": прем'єр Британії Стармер заявив про "новий старт" у відносинах з ЄС
08:18
Оновлено
На фронті протягом минулої доби відбулося 142 боєзіткнення: РФ здійснила понад 4 тис. обстрілів України
08:00
OPINION
Вспокійтеся, будь ласка, з тими виборами
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV