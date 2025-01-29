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Постраждала від ракетного удару РФ друкарня "Фактор-Друк" уже може виконувати повний цикл виробництва

Дар'я Тарасова
29 січня, 2025 середа
17:05
Культура

Харківська друкарня "Фактор-Друк", яку росіяни зруйнували ракетним ударом у травні 2024 року, для деяких замовлень може виконувати повний цикл виробництва

Зміст

Про це повідомила генеральна директорка друкарні Тетяна Гринюк у коментарі "Читомо".

За словами генеральної директорки, внаслідок ракетного удару Росії по одній з найбільших типографій у Європі "Фактор-Друк" 23 травня 2024 року з виробничого процесу знищили 19 з 27 необхідних ланок. Наразі підприємству вдалося відремонтувати три пошкоджені технічні засоби та придбати чотири вживані машини, що дозволило зменшити кількість відсутніх ланок до 12.

Попри це, "Фактор-Друк" продовжував працювати. Частину виробничого циклу друкарня виконувала сама, а деякі післядрукарські етапи передала підрядникам.

Відновлення розпочалось одразу після завершення слідчих дій прокуратури на місці трагедії та розбирання завалів. Для продовження роботи у друкарні одразу розпочали ремонтувати поліграфічне обладнання та шукати нове замість знищеного.

"Наразі відбудова "Фактор-Друку" ще триває. На початку експерти прогнозували, що відновлення, з урахуванням суспільної підтримки та допомоги благодійників, триватиме щонайменше 18 місяців, проте ми сподіваємось, що друкарня відновиться швидше", — розповіла Тетяна Гринюк.

  • На Всесвітньому економічному форумі в Давосі презентували поліграфічну продукцію найбільшої в Україні друкарні "Фактор-Друк" — блокнот "Уроки стійкості" з історіями українських підприємців.

Удар по типографії в Харкові: що відомо

У четвер, 23 травня 2024 року, Росія завдала ракетного удару по Харкову, влучивши в одну з найбільших типографій у Європі "Фактор-Друк", де друкуються книжки майже всіх українських видавництв. Унаслідок цього удару загинули 7 людей, ще 21 людина поранена. 25 травня видавництво Vivat опублікувало імена сімох загиблих під обстрілом працівників друкарні в Харкові.

"Фактор-Друк" — типографія, яка входить до групи компаній "Фактор". Видавництво Vivat і книгарні Vivat входять до холдингу, але друкарня також виробляла книги для інших видавництв. Видавництво "Клуб сімейного дозвілля" підтвердило, що друкує багато своїх книжок у "Фактор-Друк".

Володимир Зеленський повідомив, що спалено 50 тис. книжок. Власник поліграфічного комбінату "Фактор-Друк" Сергій Політучий повідомив, що удар по друкарні зменшить потужність всієї галузі на 40%.

27 травня видавництво Vivat оприлюднило список книжок, знищених російським ударом по друкарні в Харкові.

Після влучання російської ракети у харківській типографії "Фактор-Друк" станом на вересень розібрали завали, частково відремонтували приміщення та запустили нове обладнання.
 

Теги:
Новини
Харків
ракетний удар
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