При вході до Лондонського зоопарку зʼявився новий мурал Бенксі

Про це пише ВВС.

На ролетах при вході до Лондонського зоопарку зʼявилося зображення горили, яка підіймає завісу, щоб звільнити морського лева та птахів, поки інші тварини дивляться на це зсередини. Це девʼята і остання робота анонімного вуличного художника Бенксі, створена за період з 5 серпня.

Горила завершила серію робіт у Лондоні, попередніми у цій серії були зображення козла, мавп, слонів, вовка, пеліканів, кота і носорога.

Фото: instagram Бенксі

Представник Лондонського зоопарку назвав мурал Бенксі "абсолютно блискучим" і зазначив, що робота буде збережена.

"Для нас велика честь, що він вирішив використати наші віконниці сьогодні вранці, щоб розмістити один зі своїх неймовірних творів мистецтва. Я вважаю, що це абсолютно блискуче. Це частина дивовижної загадки Бенксі, і тому так цікаво прийти сьогодні вранці", — заявив менеджер з роботи з тваринами Лондонського зоопарку Деніел Саймондс.

Охоронці вже встановили навколо роботи захисний барʼєр. Саймондс уточнив, що сьогодні ці ролети залишатимуться закритими, а замість них будуть використані інші, щоб відвідувачі могли подивитися на роботу. Він додав, що графіті, ймовірно, залишиться в тому ж місці найближчим часом, але потім його можуть перенести в інше місце.

Команда Бенксі повідомила BBC, що ця робота стане останньою частиною серії. У соцмережах художник підтвердив авторство.

У понеділок, 5 серпня, біля мосту Кʼю з’явився козел, а у вівторок — зображення двох слонів, які тягнуться один до одного біля будинку в Челсі. У середу зʼявилися три мавпи, у четвер - вовк, що виє на супутникову антену, наче на місяць. У п’ятницю місцеві жителі Волтемстоу прокинулися та побачили, що над рибним магазином ловлять рибу два пелікани. А в суботу на порожньому білборді в Кріклвуді з’явився трафарет кота. 11 серпня помітили піраній на сторожовій будці поліції Лондона.

12 серпня виявили зображення носорога. Воно, як і два слони, було частково зіпсовано.



Ще два зображення зникли. Вовка, імовірно, вкрали, а рекламний щит у Кріклвуді, на якому було зображено кота, зняли з міркувань безпеки.

